Vélez vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo
El "Fortín" recibe a Belgrano, campeón del Apertura, con la intención de aprovechar la localía y conseguir la clasificación a los cuartos de final.
Vélez recibe a Belgrano este viernes, desde las 20, en el estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que define el rival de Argentinos e Independiente en cuartos de final, contará con la transmisión de TNT Sports.
El "Fortín" terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos, y tendrá la ventaja de jugar en condición de local por su mejor ubicación en la fase regular. El equipo de Liniers buscará hacerse fuerte ante su gente y dejar atrás un cierre irregular, en el que alternó buenos resultados con tropiezos.
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto cerró la etapa regular con dos triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. En la última fecha, cayó 2-0 ante Unión en Santa Fe y ahora buscará aprovechar la localía para dar el primer paso en los playoffs.
Belgrano, que ya se aseguró un lugar en la próxima Copa Libertadores tras consagrarse campeón del Apertura, finalizó sexto en la Zona B, con 23 unidades. De esta manera, intentará recuperar su mejor versión luego de una serie de resultados adversos para seguir en carrera en el certamen.
Los goles de Vélez vs. Belgrano
Ramiro Hernades puso el 1-0:
Rolando Martínez puso el empate para el Fortín
Nicolás Fernández puso nuevamente en ventaja a Belgrano
Formaciones de Vélez vs. Belgrano por el Torneo Clausura
Horario y televisación
- Horario: 20.00
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: TNT Sports.
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