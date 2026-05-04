Vélez vs. Newell's, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Al igual que en otros encuentros de la jornada, este duelo también estará atravesado por el contexto particular del torneo, que tuvo modificaciones en su calendario debido al paro impulsado por la AFA a comienzos de marzo, en medio de un conflicto por acusaciones de evasión impositiva.

Con realidades distintas pero la misma intención de terminar de la mejor manera, ambos protagonizarán un cruce que servirá como cierre de la primera etapa del campeonato y como punto de partida para lo que vendrá.

Vélez vs. Newell's: probables formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. Newell's: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.

Vélez vs. Newell's: otros datos

Hora: 19.15.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Salomé Di Iorio.

TV: TNT Sports Premium.