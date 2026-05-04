Vélez vs. Newell's, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Fortín busca acomodarse de la mejor manera para los playoffs, mientras que la Lepra intentará cerrar con dignidad un torneo que no cumplió expectativas.
Vélez recibirá a Newell’s este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro marcará el final de la fase regular para ambos equipos, con un escenario ya definido en cuanto a sus aspiraciones: el conjunto de Liniers jugará la próxima instancia, mientras que el elenco rosarino quedó sin chances de clasificación.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso sabiendo que no podrá terminar en lo más alto de la Zona A, más allá de cualquier resultado. Durante algunos días existió una remota posibilidad matemática, que implicaba una victoria por una amplia diferencia de goles, pero los triunfos de sus competidores directos terminaron por disipar esa ilusión. De todos modos, el Fortín apunta a cerrar esta etapa con una buena actuación que le permita encarar los playoffs con confianza.
El rendimiento de Vélez en el tramo final mostró señales positivas, lo que le permitió asegurar su lugar entre los clasificados. Sin embargo, la ubicación definitiva todavía puede variar, lo que influirá directamente en la localía para la próxima fase, un aspecto clave en instancias decisivas.
Del otro lado, Newell’s transita un presente muy distinto. A pesar de haber sumado 11 de los últimos 15 puntos en juego, la reacción llegó demasiado tarde. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka no logró revertir el mal inicio de campeonato y quedó fuera de la pelea por los puestos de clasificación. La mejora en los resultados permitió maquillar la campaña, pero no alcanzó para cumplir con las expectativas de un club con historia y ambición.
Este partido, entonces, se presenta como una oportunidad para que la Lepra cierre su participación con una imagen más competitiva. Más allá de no tener objetivos concretos en juego, el equipo rosarino buscará despedirse con una actuación convincente.
Al igual que en otros encuentros de la jornada, este duelo también estará atravesado por el contexto particular del torneo, que tuvo modificaciones en su calendario debido al paro impulsado por la AFA a comienzos de marzo, en medio de un conflicto por acusaciones de evasión impositiva.
Con realidades distintas pero la misma intención de terminar de la mejor manera, ambos protagonizarán un cruce que servirá como cierre de la primera etapa del campeonato y como punto de partida para lo que vendrá.
Vélez vs. Newell's: probables formaciones
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Newell's: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.
Vélez vs. Newell's: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
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