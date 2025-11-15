Vélez vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Obligado a ganar, el Millonario visita al Fortín este domingo, desde las 17, aguardando que Argentinos Juniors no gane su duelo ante Estudiantes.
River afronta la jornada final del Torneo Clausura 2025 inmerso en su coyuntura más compleja del año. El destino continental del equipo Millonario se define este domingo a las 17 horas en Liniers, donde está obligado a superar a Vélez para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual.
De cara a esta "parada brava", el entrenador Marcelo Gallardo ha tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no podrá contar con una larga lista de figuras.
Por un lado, las lesiones marginan a Maximiliano Meza y Facundo Colidio. A esto se suman las suspensiones por acumulación de amarillas que afectan a los defensores Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Además, la ventana internacional deja a River sin el mediocampista Kevin Castaño, convocado por Colombia, y Matías Galarza, llamado por Paraguay. Como medida preventiva, Gonzalo Montiel recibirá descanso; si bien su esguince de rodilla izquierda no ha empeorado, el defensor fue arriesgado en el Superclásico sin la recuperación total y ahora se busca evitar una recaída ante la relevancia del cotejo.
En cuanto a la conformación del once inicial, Franco Armani se mantendrá en el arco. La defensa sufrirá grandes modificaciones: Fabricio Bustos reemplazará a Montiel en el lateral derecho, mientras que la zaga central presentará una novedad, con Juan Carlos Portillo retrasado para cubrir el puesto de primer marcador central, ingresando por el marginado Paulo Díaz, y Lautaro Rivero en el sector izquierdo. Milton Casco será el encargado de suplantar al suspendido Acuña en el carril izquierdo.
El mediocampo recibirá una gran noticia con el regreso de Enzo Pérez, quien no ha tenido actividad por 53 días, desde la revancha ante Palmeiras por Copa Libertadores. Pérez estará acompañado por Giuliano Galoppo y Santiago Lencina, este último luego de firmar su renovación contractual durante la semana. Finalmente, en el frente de ataque existen pocas dudas: Juan Fernando Quintero se desempeñará como enganche, asistiendo a la dupla ofensiva que seguirá conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
El equipo de Liniers, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, se presenta en la última jornada del Torneo Clausura 2025 ya con la tranquilidad de haber asegurado su cupo en los octavos de final. Actualmente, Vélez Sarsfield ocupa el 4° puesto de la tabla de la Zona B con 25 puntos. No obstante, su posición en la tabla anual (16°) lo deja sin opciones de clasificar a competencias internacionales para el 2026.
La principal preocupación del Fortín al encarar este decisivo encuentro es su rendimiento reciente, marcado por dos derrotas consecutivas. El equipo viene de caer ajustadamente 1-0 ante Talleres de Córdoba, y luego sufrió un duro 2-0 frente al Gimnasia y Esgrima La Plata (el Lobo). La pregunta que resuena en Liniers es si Vélez podrá aprovechar el partido contra un River Plate urgido por ganar, para cortar esta racha negativa y cerrar la fase de grupos con una victoria.
Probables formaciones del duelo:
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini o Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River, por el Torneo Clausura: datos del partido
- Hora: 17.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: José Amalfitani.
