Vélez vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Liniers, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, se presenta en la última jornada del Torneo Clausura 2025 ya con la tranquilidad de haber asegurado su cupo en los octavos de final. Actualmente, Vélez Sarsfield ocupa el 4° puesto de la tabla de la Zona B con 25 puntos. No obstante, su posición en la tabla anual (16°) lo deja sin opciones de clasificar a competencias internacionales para el 2026.

La principal preocupación del Fortín al encarar este decisivo encuentro es su rendimiento reciente, marcado por dos derrotas consecutivas. El equipo viene de caer ajustadamente 1-0 ante Talleres de Córdoba, y luego sufrió un duro 2-0 frente al Gimnasia y Esgrima La Plata (el Lobo). La pregunta que resuena en Liniers es si Vélez podrá aprovechar el partido contra un River Plate urgido por ganar, para cortar esta racha negativa y cerrar la fase de grupos con una victoria.

Probables formaciones del duelo:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini o Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez vs. River, por el Torneo Clausura: datos del partido

Hora: 17.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: José Amalfitani.