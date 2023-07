La fuerte amenaza de la barrabrava de Vélez a Leonardo Jara: "Te vamos a..."

Con el correr las horas fueron saliendo a la luz más detalles de lo que pasó en la Villa Olímpica y el periodista Agustín Palacios reveló que habló con Leonardo Jara, uno de los más afectados. Según lo contado por el defensor, los violentos le cruzaron el auto y comenzaron a agredirlo antes de que se bajara del auto, donde también estaba Leo Burián.

"Te voy a pegar dos tiros en las patas", escuchó Leonardo Jara. Antes le habían cruzado un auto, lo agarraron de la campera y le exigieron que se bajara de su vehículo.

El futbolista relató que: “Me agarraron fuera de la Villa Olímpica, me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas", escribió en las redes sociales y, además, expresó que este grupo de violentos estuvieron "al menos 7 veces en el predio en el último mes" y que, por otra parte, habrían agredido al personal de seguridad.

Santiago Castro y Gianluca Prestianni fueron también agredidos, y el juvenil futbolista habría pedido marcharse del club luego de lo que pasó. Burián es otro de los que quiere irse y el éxodo de jugadores podría ser masivo. Ante esto, Sebastián Méndez decidió que no se entrenarán en el predio hasta que tengan garantías de que los violentos no volverán a meterse a la fuerza.