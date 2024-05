¿Vélez saldrá campeón? La revelación de un niño que asegura haber visto a Amalfitani

niño de velez.mp4

"Me despierto y le digo a mi papá '¿quién era ese señor petiso, con lentes y pelado?'. Y me dice 'es don Pepe Amalfitani'", indicó, tras lo cual su padre señaló que el relato del nene "es verídico". Finalmente, el pequeño contó: "Yo me había despertado, lo sentí y no podía dormir a la noche".