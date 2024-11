Víctor Blanco destrozó a Diego Milito a poco tiempo de las elecciones en Racing

Y añadió: “Todos los dirigentes trabajamos ad honorem y él cobraba un sueldo como empleado”, dijo en referencia a cuando el candidato a presidente del partido Racing Sueña era manager de la institución albiceleste.

Elecciones en Racing: Víctor Blanco apuntó contra Diego Milito

Por último, el empresario dio su perspectiva de cara a lo que puede llegar a suceder con respecto a las próximas elecciones en el club, en las que ambos se enfrentarán. Pese a que en un primer momento se habló de una posible unión, hoy parece inviable: “Si me toca perder no tendré dolor, porque di lo mejor en estos 11 años de mi vida. Si el socio elige algo distinto lo miraré de afuera y ojalá que igual salgamos campeones de la Copa Libertadores”, concluyó.

A su vez, el pasado lunes, Blanco había brindado una entrevista con Radio Splendid en la que criticó las actitudes de Milito por no saludarlo luego de la obtención del primer título internacional de Racing después de 36 años: “No me llamó para felicitarme y me parece que era algo que correspondía. Cada uno es libre para manejarse. Yo le hubiera mandando un mensaje seguramente. La gente de bien lo hace. Debería ser un poco más humilde”, sostuvo el mandatario hace algunos días.