Video: así sonó el Himno Nacional Argentino en el amistoso de la Selección en Angola

El clima resultó particular: un día caluroso, cielo despejado y un ambiente festivo que se combinó con un fuerte componente cultural. En la cancha, el himno terminó de sellar una conexión especial entre ambos países, reforzada por la intención mutua de celebrar el deporte como punto de encuentro entre naciones. La imagen de los jugadores argentinos cantando con convicción, rodeados de los aplausos posteriores del público local, quedó como uno de los momentos más destacados de esta gira.