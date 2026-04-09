Video: el golazo olímpico que metió un pibe de la Reserva de Boca ante Platense y es viral

Leonel Flores, una de las joyas de la Reserva de Boca

Flores conoce bien el camino del esfuerzo. Llegó a las inferiores del club en 2014, siendo apenas un niño, y desde entonces construyó su carrera a base de sacrificio. En una entrevista que se volvió muy comentada años atrás, reflejó el compromiso que mantiene con su sueño: "Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Yo cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble".