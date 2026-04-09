Video: el golazo olímpico que metió un pibe de la Reserva de Boca ante Platense y es viral
El delantero Leonel Flores volvió a destacarse con una definición de otro partido ante Platense, en un triunfo que lo mantiene como una de las grandes promesas del club.
La Reserva de Boca volvió a sumar de a tres y lo hizo con un sello distintivo: el talento individual de uno de sus juveniles más prometedores. En el predio de Ezeiza, el equipo dirigido por Mariano Herrón se impuso 2-0 frente a Platense y recuperó la cima de la Zona B, lugar que ahora comparte con Lanús. Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas se las llevó Leonel Flores, autor de un verdadero golazo olímpico que terminó de cerrar el partido.
El encuentro venía controlado para el Xeneize, que ya ganaba por la mínima gracias a un penal convertido por Iker Zufiaurre. Pero cuando el duelo entraba en su tramo final, Flores decidió darle un toque de jerarquía. A los 39 minutos del segundo tiempo, ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y, con una rosca perfecta, colocó la pelota por encima del arquero rival para firmar una obra maestra. Fue el 2 a 0 definitivo y un tanto que rápidamente se volvió viral por su calidad técnica.
El atacante, oriundo de Beccar, continúa consolidándose como una pieza clave en la Reserva. Con este tanto, ya suma tres goles en el Torneo Proyección, tras haber marcado previamente ante Belgrano y Deportivo Riestra. Su crecimiento no pasa desapercibido: ya fue convocado en varias oportunidades al plantel de Primera División, aunque todavía no logró hacer su debut oficial.
Leonel Flores, una de las joyas de la Reserva de Boca
Flores conoce bien el camino del esfuerzo. Llegó a las inferiores del club en 2014, siendo apenas un niño, y desde entonces construyó su carrera a base de sacrificio. En una entrevista que se volvió muy comentada años atrás, reflejó el compromiso que mantiene con su sueño: "Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Yo cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble".
Esa mentalidad lo llevó a firmar su primer contrato profesional tras una década en el club y a convertirse en una de las figuras del equipo juvenil. Durante 2025 tuvo un rendimiento sobresaliente, con ocho goles que lo posicionaron como uno de los máximos anotadores del certamen junto a Valentino Simoni. Aunque luego atravesó un bajón que le quitó continuidad, supo responder en los momentos clave, con tantos decisivos en instancias eliminatorias.
Hoy, con confianza renovada y actuaciones destacadas como la de este partido, Flores vuelve a levantar la mano. Su talento y perseverancia lo mantienen en el radar de la Primera, y en Boca saben que podría ser cuestión de tiempo para que tenga su oportunidad definitiva.
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