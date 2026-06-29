Qué dice el decreto 6280 del presidente con las razones del feriado nacional en Paraguay
El Gobierno justificó la medida tras la victoria ante Alemania. Conocé las razones principales del histórico decreto con el feriado que rige este martes.
El presidente Santiago Peña rubricó un histórico decreto para celebrar la gran victoria de Paraguay. La resolución oficial declara feriado nacional en todo el territorio para este martes 30 de junio de 2026, destacando la heroica garra guaraní y el profundo amor a la camiseta tras lograr vencer a Alemania en el Mundial 2026.
Los fundamentos del nuevo decreto nacional en Paraguay
El documento oficial, firmado bajo el número 6280, detalla en sus considerandos los motivos de esta decisión excepcional que paraliza la actividad del país. El mandatario destacó que los "valientes leones" de la Selección Paraguaya demostraron la verdad de la inmortal frase que los identifica: "Vencer o Morir", superando en una epopéyica maratón a un tetracampeón del mundo.
Asimismo, el texto subraya que el logro va "mucho más allá de lo deportivo", recordando la vigencia del heroísmo de nuestros grandes antepasados. Por lo tanto, el Gobierno Nacional consideró estrictamente necesario facilitar el encuentro de todos los ciudadanos para festejar juntos este histórico pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Qué servicios funcionarán durante el feriado
IMPORTANTE: El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional
La medida dictaminada por el Poder Ejecutivo exceptúa de forma clara a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad. Estarán operativas las áreas de comercio exterior, la percepción de tributos, los servicios médicos de urgencia y los tratamientos de diálisis. Además, se estableció que todas las consultas agenciadas y cirugías programadas que deban suspenderse serán marcadas nuevamente en un plazo no mayor a siete días.
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