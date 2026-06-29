Qué dice el decreto 6280 del presidente con las razones del feriado nacional en Paraguay

Asimismo, el texto subraya que el logro va "mucho más allá de lo deportivo", recordando la vigencia del heroísmo de nuestros grandes antepasados. Por lo tanto, el Gobierno Nacional consideró estrictamente necesario facilitar el encuentro de todos los ciudadanos para festejar juntos este histórico pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.