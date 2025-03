Video: Felipe Melo se burló de River por la final perdida ante Talleres en Asunción

Cuando Gastón Benavídez se preparaba para ejecutar el penal decisivo, el exmediocampista grabó una historia en Instagram comentando la situación con un tono irónico: "Penal para Talleres. Si hace el gol, campeón, jajaja. Esperate. Dale, huevón, hace el gol, jiji".

Embed SANGRE ARGENTINA... ¿Y XENEIZE?



Atención a cómo vivió FELIPE MELO el penal de Benavídez que le dio el título a Talleres vs. River en la #SupercopaIntercontinental pic.twitter.com/LYND67pE9W — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2025

Pero su burla no quedó ahí. Mientras el defensor cordobés se acomodaba para patear, Melo comenzó a silbar una canción muy popular entre los hinchas xeneizes, la cual tiene la misma melodía de Muchachos, esta noche me emborracho de La Mosca y cuyo estribillo dice: "Gallina, esa mancha no se borra más. Vos te fuiste al descenso quemando el Monumental".

Finalmente, tras el gol del lateral que le dio el título al conjunto cordobés, Melo cerró su video con una carcajada y un mensaje de celebración para el conjunto cordobés: "Jejejeje. Dale, Talleres, vamos Talleres".

felipe melo

River cayó por penales ante Talleres en la Supercopa Internacional

En Estadio La Nueva Olla, los equipos igualaron sin goles en los 90 minutos y tampoco se sacaron ventajas en el tiempo suplementario, por lo que la definición se trasladó a una floja definición por penales.

Si bien Franco Armani atajó dos disparos, el "Millonario" erró cuatro, tres de ellos desviados incluido el de Gonzalo Montiel. De esta manera, la "T" se quedó con la postergada Supercopa Internacional con la que sumó su primer título nacional de su historia.