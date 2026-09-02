Video: la conmovedora despedida de una joya del Betis que vendieron contra su voluntad

Una despedida dolorosa para una de las joyas del Betis

Antes de partir rumbo a su nuevo destino, habló con los medios y dejó claro que la puerta del regreso no está cerrada. El futbolista, acompañado por sus padres mientras se dirigía al aeropuerto, reconoció la dificultad del momento y expresó su deseo de volver algún día. "Es un momento muy duro para todos, pero tenemos que mantener la cabeza alta y mirar hacia delante. Espero volver, eso es lo que todos deseamos", dijo durante su despedida.

Pero no fue el único integrante de su familia que expresó la tristeza por la transferencia. Su padre también habló con Radio COPE y explicó lo dolorosa que resultaba la situación después de tantos años en el club. "Esto es realmente duro para nosotros. Si los aficionados del Betis ya lo están pasando así, imaginaos cómo debemos sentirnos nosotros. Han sido 15 años, toda una eternidad", señaló.

El propio García también agregó: "Hubo muchas cosas en las que no pude influir; ojalá todo hubiera salido como todos esperábamos. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los aficionados del Betis". A pesar de su corta edad, el futbolista ya había conseguido acumular experiencia con el primer equipo del Betis. Hasta su salida disputó 33 partidos oficiales y convirtió tres goles.