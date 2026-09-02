Video: la conmovedora despedida de una joya del Betis que vendieron contra su voluntad
El mediocampista español Pablo García de 20 años fue transferido al Racing Santander sobre el cierre del mercado, para que la entidad de Sevilla pueda fichar a Dani Ceballos.
Pablo García vivió uno de los momentos más difíciles de su corta carrera profesional. El futbolista español, de apenas 20 años, dejó el Real Betis para convertirse en nuevo jugador del Racing Santander y su despedida de la institución sevillana estuvo marcada por las lágrimas. El cambio de club se produjo durante el último día del mercado de pases, cuando prácticamente no quedaba margen para negociar.
García llevaba 15 años vinculado al Betis, entidad a la que llegó cuando tenía apenas cinco años y en la que completó prácticamente toda su formación como futbolista. La salida tomó una dimensión todavía más emotiva cuando el jugador fue despedido por numerosos aficionados en la ciudad deportiva. Ya avanzada la noche, abandonó las instalaciones acompañado por su madre y no pudo contener la emoción.
La imagen del joven llorando mientras dejaba el club se convirtió en una de las escenas más llamativas del cierre del mercado español. Según medios de ese país, el Racing Santander pagará 5,5 millones de euros para quedarse con el 50 por ciento de los derechos de traspaso del futbolista hasta 2030. Todo se dio en el marco de la transferencia de Dani Ceballos, el ex Real Madrid que llega sobre el final del libro.
¿Por qué el Betis decidió desprenderse de Pablo García?
La operación generó sorpresa porque García no parecía tener intención de abandonar el Betis. De acuerdo con la información publicada por AS, el club decidió desprenderse de su canterano en el marco de una estrategia destinada a reducir los costes salariales. Uno de los motivos señalados está relacionado con la necesidad de liberar espacio para poder inscribir a Dani Ceballos, quien se encontraba sin equipo y podía regresar a la institución.
El Betis, de todos modos, buscó mantener una parte de los derechos económicos de García. Por eso, la operación no significó desprenderse completamente del futbolista, sino conservar el 50 por ciento de su pase de cara a una posible futura transferencia. Para el jugador, sin embargo, la situación tuvo un fuerte impacto emocional. Su vínculo con el club trascendía ampliamente lo deportivo, ya que prácticamente toda su vida como futbolista había transcurrido en la institución.
Una despedida dolorosa para una de las joyas del Betis
Antes de partir rumbo a su nuevo destino, habló con los medios y dejó claro que la puerta del regreso no está cerrada. El futbolista, acompañado por sus padres mientras se dirigía al aeropuerto, reconoció la dificultad del momento y expresó su deseo de volver algún día. "Es un momento muy duro para todos, pero tenemos que mantener la cabeza alta y mirar hacia delante. Espero volver, eso es lo que todos deseamos", dijo durante su despedida.
Pero no fue el único integrante de su familia que expresó la tristeza por la transferencia. Su padre también habló con Radio COPE y explicó lo dolorosa que resultaba la situación después de tantos años en el club. "Esto es realmente duro para nosotros. Si los aficionados del Betis ya lo están pasando así, imaginaos cómo debemos sentirnos nosotros. Han sido 15 años, toda una eternidad", señaló.
El propio García también agregó: "Hubo muchas cosas en las que no pude influir; ojalá todo hubiera salido como todos esperábamos. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los aficionados del Betis". A pesar de su corta edad, el futbolista ya había conseguido acumular experiencia con el primer equipo del Betis. Hasta su salida disputó 33 partidos oficiales y convirtió tres goles.
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