Video: un hincha se metió al campo de juego para agredir al arbitro y terminó en un blooper
El incidente ocurrió en Pergamino durante Douglas Haig–Atlético Rafaela y obligó a suspender el partido a segundos del final.
El encuentro entre Douglas Haig y Atlético Rafaela por la ida de la semifinal de la Reválida del Federal A dejó una escena tan grave como insólita: un simpatizante del conjunto local ingresó al campo con la intención de atacar al árbitro Fernando Rekers, pero perdió el equilibrio y cayó al instante, generando un momento tan tenso como absurdo.
El episodio ocurrió cuando el visitante ganaba 2-1 y restaba apenas un minuto del tiempo adicionado, lo que derivó en la suspensión inmediata del partido por decisión del propio juez. La secuencia, registrada por las cámaras presentes en el estadio, mostró cómo el hincha del Fogonero saltó desde la tribuna y corrió hacia Rekers con evidente agresividad.
Aunque la escena pudo haber terminado en un hecho de violencia física directa, cinco efectivos de seguridad reaccionaron con rapidez y evitaron que el individuo llegara a golpear al árbitro. La intervención policial, sumada al fallido movimiento del agresor que terminó resbalando, impidió una situación mucho más grave en un contexto donde el clima ya estaba cargado de tensión.
Durante los 90 minutos, la hostilidad en las tribunas había ido creciendo, especialmente con insultos dirigidos a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Los cánticos contra el dirigente acompañaron gran parte del partido, mientras que dentro del campo Atlético Rafaela mostraba superioridad a partir de los dos goles convertidos por Facundo Affranchino, exmediocampista de River.
Después del incidente, Rekers no dudó en finalizar el encuentro argumentando falta de garantías para continuar. La decisión fue respaldada por la terna arbitral y por los jefes del operativo de seguridad, quienes coincidieron en que el ingreso del hincha marcaba un quiebre en las condiciones mínimas para completar los minutos restantes. La caída del agresor, que transformó la escena en un blooper viral, no redujo la gravedad del hecho ni sus posibles consecuencias deportivas y judiciales.
Con el partido inconcluso y la serie abierta, todo se definirá el próximo fin de semana en Rafaela, donde la Crema buscará cerrar la clasificación ante su público. Douglas, en cambio, deberá encontrar fortaleza deportiva y emocional para afrontar un duelo decisivo después de un episodio que dejó al club expuesto a sanciones. El lamentable ingreso al campo no solo alteró el desarrollo del juego, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios del ascenso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario