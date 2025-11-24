Video: un hincha se metió al campo de juego para agredir al arbitro y terminó en un blooper

Después del incidente, Rekers no dudó en finalizar el encuentro argumentando falta de garantías para continuar. La decisión fue respaldada por la terna arbitral y por los jefes del operativo de seguridad, quienes coincidieron en que el ingreso del hincha marcaba un quiebre en las condiciones mínimas para completar los minutos restantes. La caída del agresor, que transformó la escena en un blooper viral, no redujo la gravedad del hecho ni sus posibles consecuencias deportivas y judiciales.