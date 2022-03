Platense - Patronato en una pantalla de Time Square, el video viral registrado en Nueva York

"PATRONATO PLATENSE EN EL MEDIO DE TIMES SQUARE es lo más surrealista que me pasó en la vida", escribió el usuario @CasiVilanoba al compartir el video en el que, efectivamente, se observa que allí, en una pantalla gigante, se veía el encuentro de la Copa de la Liga.

Patronato Platense Time Square

"No me van a creer lo que les voy a mostrar, pero estoy en medio de Time Square y ves un Patronato-Platense, ¡no lo puedo creer!", dice el dueño de las imágenes en el video que no tardó en volverse viral.

