Detuvieron a un hincha de Atlético Madrid por amenazar a una nena que iba con la camiseta de Vinícius Júnior

Ese día, en la previa al partido entre el Atlético Madrid y el Real Madrid, un hincha de los “colchoneros” se acercó a la menor, de ocho años y que iba en brazos de un familiar, y comenzó a insultarla y a golpear en dos ocasiones el brazo de la persona que la sostenía.

Habló la tía de la nena amenazada por ir con una camiseta de Vinícius Júnior

La tía de la menor relató que estaban paseando cerca del estadio cuando vieron a un grupo de hinchas frente al estadio y estos empezaron proferirles insultos.

“Al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de ‘fuera vikingos’ a algún grupo de personas que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un hincha, me dio unos golpes en el brazo y gritó ‘Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda’”, contó la tía de la nena a la cadena Ser.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en ese momento varios aficionados del “Atleti” intervinieron rápidamente para frenar el ataque. Sin embargo, la nena sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que abandonar el estadio junto a su familia.

“Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta”, contó la tía de la menor.

Agregó que el hecho le trajo graves consecuencias a la nena: “La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella. Tenía muchas pesadillas. No sabe por qué ha pasado todo. Me ha dicho que por favor no la vuelva a llevar a un estadio".

Videos aportados por un periodista que se encontraba en el lugar del violeto hecho fueron claves para la investigación. La Policía determinó así cuál era el acceso que utilizaba el acusado para ingresar al estadio, lo que los llevó a dar con su identificación.

El hombre fue detenido el miércoles luego de un importante operativo de localización realizado por la Policía Nacional de España.