El descargo de Vinicius Jr con pruebas ante el racismo: "Es inhumano"

En esta ocasión, "Vini" se descargó contra LaLiga y también contra España, ya que aseguró que en su país, Brasil, se lo conoce como un "país racista". Además, utilizó sus redes sociales para hacer un descargo donde adjuntó algunas de las pruebas de lo sucedido y apuntó con que no se trata de "casos aislados" sino de un accionar repetitivo.

EL DESCARGO DE VINICIUS JR EN SUS REDES SOCIALES

"Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñecos ahorcados, muchos gritos criminales... Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en “casos aislados” o “un hincha”. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión).

La evidencia está en el video. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían nombres o fotos expuestas en sitios web? Respondo para hacerlo fácil: cero. Ninguno aparecía para contar una historia triste o para hacer de esas falsas disculpas públicas.

¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y para castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no multan a LaLiga? ¿No se molestan los televisores en transmitir esta barbaridad todos los fines de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco voy a culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano", sentenció el brasileño.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em "casos isolados", "um torcedor". Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023