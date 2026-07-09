Vozinha, el arquero revelación de Cabo Verde, disfruta de sus vacaciones tras el Mundial 2026

Vozinha, el arquero revelación de Cabo Verde.

Por otro lado, su historia de vida conmovió a todos: se supo que aprendió a atajar mirando videos en YouTube y que firmó su primer contrato profesional recién a los 26 años. Además, llegó al Mundial siendo jugador libre tras terminar su contrato con un equipo de la segunda división de Portugal.

Sin dudas, su carisma e inocencia en las entrevistas postpartido enamoraron al público. Al viralizarse, se supo que lo llaman "Vozinha" (que significa "Abuelita" en portugués), porque de chico lo criaron sus abuelos y sus amigos se burlaban diciendo que siempre iba a "acusarlos" con ellos cuando perdía en los partidos de la calle.