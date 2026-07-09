Vozinha, el arquero revelación de Cabo Verde, disfruta de sus vacaciones tras el Mundial 2026
Vozinha fue, sin dudas, uno de los arqueros que más se destacó en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Ahora, descansa.
Una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 ha sido Vozinha, el arquero de Cabo Verde cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias. Con 40 años, el caboverdiano se convirtió en toda una sensación viral de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá por sus atajadas magistrales.
De hecho, ha sido un verdadero obstáculo para la Selección Argentina en el infartante duelo por 16avos de final, donde Vozinha se lució. Gracias a sus actuaciones, pasó de ser un completo desconocido a nivel internacional a convertirse en el arquero con más seguidores del mundo en Instagram (superando los 18 millones, por encima de figuras como Thibaut Courtois o el "Dibu" Martínez).
Una vez eliminado su país en manos de los dirigidos por Lionel Scaloni, el portero volvió a su tierra junto a sus compañeros, donde fueron recibidos como verdaderos héroes. Además, todos ellos se dedicaron a emprender unas buenas vacaciones y Vozinha no dudó en compartir un poco de las suyas en redes sociales. Mirá:
Los factores que volvieron viral a Vozinha, el arquero de Cabo Verde
Hay que destacar que Cabo Verde clasificó a un Mundial por primera vez en su historia. En ese épico escenario, ese país debutó ante España, donde Vozinha fue la gran figura, dado que mantuvo el arco en cero con atajadas espectaculares y fue elegido el jugador del partido.
Gracias a su liderazgo, su selección avanzó invicta en fase de grupos y complicó notablemente a la Argentina en octavos de final, llevando el partido a la prórroga.
Por otro lado, su historia de vida conmovió a todos: se supo que aprendió a atajar mirando videos en YouTube y que firmó su primer contrato profesional recién a los 26 años. Además, llegó al Mundial siendo jugador libre tras terminar su contrato con un equipo de la segunda división de Portugal.
Sin dudas, su carisma e inocencia en las entrevistas postpartido enamoraron al público. Al viralizarse, se supo que lo llaman "Vozinha" (que significa "Abuelita" en portugués), porque de chico lo criaron sus abuelos y sus amigos se burlaban diciendo que siempre iba a "acusarlos" con ellos cuando perdía en los partidos de la calle.
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