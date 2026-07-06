Vozinha podría dar el gran salto tras el Mundial 2026: Inter Miami lo tiene en carpeta

Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde figura contra España en el Mundial 2026

Precisamente el compromiso frente al seleccionado argentino fue uno de los que más fortaleció su imagen internacional. A pesar de la derrota de Cabo Verde, Vozinha tuvo una actuación sobresaliente y evitó en varias oportunidades que el marcador fuera más amplio, siendo uno de los futbolistas más destacados del encuentro y demostrando que todavía mantiene un nivel competitivo pese a sus 40 años.

Si finalmente las negociaciones prosperan, el experimentado guardameta tendrá la posibilidad de compartir plantel con Messi y sumarse a uno de los proyectos más importantes del fútbol norteamericano. Por el momento no existe un acuerdo definitivo entre las partes y las conversaciones continúan en una etapa inicial. Sin embargo, el nombre de Vozinha ya comenzó a instalarse como una de las sorpresas del mercado de pases.