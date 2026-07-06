Vozinha podría dar el gran salto tras el Mundial 2026: Inter Miami lo tiene en carpeta
El experimentado arquero de Cabo Verde, una de las figuras de la Copa del Mundo, quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Chaves de Portugal.
La sobresaliente actuación de Vozinha en el Mundial 2026 no pasó inadvertida y su futuro podría estar muy lejos de Portugal. El arquero de Cabo Verde, que fue una de las grandes revelaciones del torneo, figura entre los futbolistas que interesan a Inter Miami, club que busca incorporar experiencia bajo los tres palos para afrontar los próximos desafíos de la temporada.
Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, terminó su contrato con Chaves el pasado 30 de junio y quedó en condición de agente libre. Esa situación despertó el interés de varias instituciones, aunque una de las que más fuerte habría comenzado a seguirlo es la franquicia de la Major League Soccer (MLS) donde juega Lionel Messi y que tiene a David Beckham entre sus propietarios.
Según informó el diario portugués Record, el conjunto estadounidense analiza seriamente la posibilidad de incorporar al arquero de 40 años. El hecho de que no haya que afrontar un costo por transferencia representa un punto a favor para Inter Miami, que únicamente debería negociar las condiciones personales del contrato para concretar la operación.
Dentro del club valoran especialmente la experiencia acumulada por Vozinha durante su extensa trayectoria, además de su capacidad de liderazgo y la personalidad que mostró en los partidos de mayor exigencia. Esas cualidades, sumadas al nivel exhibido durante la Copa del Mundo, lo convirtieron en un perfil atractivo para reforzar un plantel que combina futbolistas de amplia trayectoria con la ambición de seguir creciendo tanto en la MLS como en las competiciones internacionales.
El Mundial terminó siendo el escenario ideal para que el arquero caboverdiano captara la atención de clubes de distintas partes del mundo. A lo largo del certamen fue uno de los pilares de la histórica campaña de Cabo Verde, con actuaciones destacadas frente a seleccionados de primer nivel. Sus intervenciones resultaron determinantes en encuentros ante España, Uruguay y Argentina, donde sostuvo a su equipo con varias atajadas de enorme dificultad.
Precisamente el compromiso frente al seleccionado argentino fue uno de los que más fortaleció su imagen internacional. A pesar de la derrota de Cabo Verde, Vozinha tuvo una actuación sobresaliente y evitó en varias oportunidades que el marcador fuera más amplio, siendo uno de los futbolistas más destacados del encuentro y demostrando que todavía mantiene un nivel competitivo pese a sus 40 años.
Si finalmente las negociaciones prosperan, el experimentado guardameta tendrá la posibilidad de compartir plantel con Messi y sumarse a uno de los proyectos más importantes del fútbol norteamericano. Por el momento no existe un acuerdo definitivo entre las partes y las conversaciones continúan en una etapa inicial. Sin embargo, el nombre de Vozinha ya comenzó a instalarse como una de las sorpresas del mercado de pases.
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