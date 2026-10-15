Cristian Fabbiani apuntó contra el fútbol argentino: "Te pagan un mes y cuatro no"
El "Ogro" repasó las dificultades económicas que afrontó en sus experiencias como DT en el país y explicó los motivos que lo llevaron a emigrar al fútbol de Macedonia.
Cristian Fabbiani volvió a situarse en el centro de la escena periodística tras brindar un crudo diagnóstico sobre la realidad institucional y financiera que atraviesan los entrenadores en el medio local. Con pasos en el banco de suplentes por Fénix, Deportivo Merlo, Deportivo Riestra y Newell's Old Boys, el "Ogro" repasó sus experiencias en el fútbol argentino y fue tajante respecto a las irregularidades en el cobro de salarios.
En un mano a mano con Bolavip Chile, el exdelantero describió el impacto de los atrasos económicos, remarcando que si bien su trayectoria como futbolista le permite contar con un respaldo, la situación resulta crítica para sus colaboradores. “En Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. Para mi cuerpo técnico se complica cuando no te pagan todos los meses seguidos. Uno siempre necesita ir a clubes serios, porque se hace muy difícil para el día a día”, aseveró.
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Esa búsqueda de estabilidad y previsibilidad fue la que motivó su reciente incursión en el Vardar Skopje de Macedonia, donde sumó experiencia internacional disputando fases previas de la Champions League y concretó la obtención del carnet de entrenador UEFA.
“Ir a jugar la Champions estuvo muy bueno por la experiencia y la licencia europea te abre las puertas para dirigir en cualquier parte del mundo”, explicó sobre su paso por el continente europeo. Sin club desde su salida del conjunto macedonio en agosto de 2026, el técnico no oculta sus deseos de desembarcar en el mercado trasandino por la organización financiera que ofrece.
En ese sentido, reveló que mantuvo sondeos recientes con Unión La Calera y Deportes Concepción, ponderando el orden institucional y el cumplimiento en los pagos como factores determinantes para definir su próximo destino profesional.
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