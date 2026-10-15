Cristian Fabbiani apuntó contra el fútbol argentino: "Te pagan un mes y cuatro no"

En un mano a mano con Bolavip Chile, el exdelantero describió el impacto de los atrasos económicos, remarcando que si bien su trayectoria como futbolista le permite contar con un respaldo, la situación resulta crítica para sus colaboradores. “En Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. Para mi cuerpo técnico se complica cuando no te pagan todos los meses seguidos. Uno siempre necesita ir a clubes serios, porque se hace muy difícil para el día a día”, aseveró.