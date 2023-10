Wanchope Ábila erró un insólito gol y provocó el enojo de Pipo Gorosito

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1711505292251349431%3Ft%3DaoemwntGVv2OfwzmfWAtqA&s=19&partner=&hide_thread=false NOOOOO, WANCHO: insólita oportunidad perdida por Ábila en el Ducó.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2023

El DT de Colón no lo podía creer y su cara lo dijo todo. Con una cara de enojo, Pipo demostró que no le había gustado nada la definición del delantero.

A los 22 minutos del segundo tiempo, Gorosito mandó a sacar a Wanchope Ábila y en su lugar puso a Santiago Pierotti. Al delantero ex Boca no le gustó nada la decisión y no saludó al entrenador cuando pasó a su lado.