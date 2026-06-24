Wanda Nara contó que intentó acercar a Icardi a River y sorprendió con una revelación

Por otra parte, desde el entorno actual de Icardi también se encargaron de desactivar los rumores. Su representante, Elio Letterio Pino, negó cualquier negociación vinculada con clubes argentinos y fue contundente al referirse a las versiones que circularon durante los últimos meses. “No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine", afirmó a comienzos de junio.

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El buen momento de Mauro Icardi en el Galatasaray

Mientras tanto, el delantero sigue enfocado en su presente en Turquía. Durante la última temporada volvió a ser una pieza importante en Galatasaray y celebró un nuevo campeonato de liga, el cuarto consecutivo para el club. A lo largo del curso aportó 14 goles y una asistencia en 31 presentaciones oficiales, números que ratifican su vigencia.

Además, durante los festejos por el título fue uno de los jugadores más ovacionados por los simpatizantes en el estadio Ali Sami Yen. Aunque las especulaciones continúan, por ahora todo indica que el futuro de Icardi sigue lejos del fútbol argentino.