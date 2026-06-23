En un nuevo capítulo de su conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi tomó una drástica decisión por sus hijas

Mientras tanto, Wanda Nara continúa desarrollando sus compromisos profesionales y manteniendo una intensa actividad pública. Icardi, en cambio, eligió transitar esta etapa con mayor hermetismo y con la intención de encauzar la situación familiar.

El conflicto todavía está lejos de encontrar una resolución definitiva, pero la decisión del jugador marca un punto de inflexión dentro de una trama que se volvió sinuosa, ríspida y, por momentos, casi inextricable. El objetivo, aseguran cerca del futbolista, es uno solo: proteger a sus hijas por encima de cualquier diferencia.