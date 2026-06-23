Wanda Nara explotó contra Icardi: "Debe más de 20 meses de alimentos y muestra una vida lujosa"
En este sentido, Wanda Nara detalló que ella se hace cargo de "todos los gastos de las nenas" y que, si no fuese famoso, Mauro no podría salir del país.
En medio de su extensa disputa judicial con el padre de sus hijas, Wanda Nara explotó y aseguró que "Mauro Icardi debe más de 20 meses de alimentos", mientras "muestra una vida súper lujosa". La mediática no dudó en disparar contra su expareja para aclarar la situación y responder a las críticas.
"Ahora las chicas vuelven conmigo y van a seguir con su vida habitual y con todos sus tratamientos. La más chica está con un tratamiento que tiene que seguir, no sé si irá o no irá a los turnos porque la verdad que la médica no se contactó conmigo, pero yo le detallé fecha por fecha las cosas que tenían que hacer con las nenas y también le dije 'si se van de viaje, si tienen cosas planeadas acá están los números de teléfono para que él arregle con los profesionales y cambien la fecha", detalló Wanda.
Indignada, continuó: "Pero mis hijas tienen todos los estudios al día, si hay algo que soy es buena madre. Siempre tratan de ensuciarme a mí con cosas que no tienen nada que ver, así de la misma manera yo pago el colegio, pago la obra social, pago todo lo que se necesite de las nenas, pero esto es un derecho de las chicas y a mí no me dieron ni el 20 por ciento como a cualquier mujer porque si un hombre normal -entre comillas- no paga alimentos yo te puedo asegurar que no sale del país".
Y añadió: "Debe más de 20 meses de alimentos y se muestra con una vida súper lujosa y un montón de situaciones que él muestra... no es una persona que no tenga dinero, los dos tenemos, pero también marean, porque dicen 'la madre tiene', la madre tiene porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé y toda mi vida trabajé voy a seguir trabajando y nunca les va a faltar nada a mis hijos, pero es el derecho de él".
Con respecto a la posibilidad que tiene Icardi de salir del país, sostuvo: "Estaría bueno que no salga, justamente como pasó en el caso de un montón de famosos que conocemos que no han salido del país por deber una cuota alimentaria... por ser Mauro Icardi, no se puede castigar o no castigar con otra vara porque me parece que las únicas perjudicadas acá son las nenas", sentenció.
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