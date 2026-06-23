Wanda Nara explotó contra Icardi: "Debe más de 20 meses de alimentos y muestra una vida lujosa"

Indignada, continuó: "Pero mis hijas tienen todos los estudios al día, si hay algo que soy es buena madre. Siempre tratan de ensuciarme a mí con cosas que no tienen nada que ver, así de la misma manera yo pago el colegio, pago la obra social, pago todo lo que se necesite de las nenas, pero esto es un derecho de las chicas y a mí no me dieron ni el 20 por ciento como a cualquier mujer porque si un hombre normal -entre comillas- no paga alimentos yo te puedo asegurar que no sale del país".