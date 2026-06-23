Lara Piro lanzó una polémica declaración sobre Wanda Nara tras la audiencia de urgencia con Icardi
Durante una entrevista, la abogada de Icardi fue tajante a la hora de hablar sobre la posición de Wanda ante una nueva demanda. Los detalles.
La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de altísima tensión tras conocerse una reciente resolución judicial que le prohibiría al futbolista abandonar la Argentina debido al reclamo por la manutención de sus hijas. El encargado de revelar la información fue el periodista Ángel de Brito, quien aseguró que se impuso una medida de arraigo contra el delantero hasta tanto no se resuelva la supuesta deuda alimentaria.
En este conflictivo escenario, Lara Piro, una de las abogadas defensoras del deportista, rompió el silencio en el programa de streaming "El Ejército de la Mañana" por la señal Bondi, y disparó con munición gruesa contra la mediática y su representante legal, Ana Rosenfeld.
El disparador del cruce televisivo se originó cuando el conductor Pepe Ochoa indagó a la letrada sobre la veracidad de la drástica restricción ambulatoria que pesa sobre el jugador del Galatasaray. Piro se mostró sorprendida por la filtración y sugirió un presunto beneficio hacia la contraparte.
"Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada", disparó la abogada de Icardi.
Acto seguido, la abogada argumentó los motivos por los cuales su socia en el estudio jurídico, Elba Marcovecchio, demandó la convocatoria a una reunión de urgencia con los magistrados intervinientes en la causa. Piro no anduvo con vueltas y acusó de forma directa a la conductora televisiva de lucrar a costa del bienestar de sus propias descendientes.
"La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", sentenció Lara con severidad.
Para profundizar su indignación respecto a las cifras en moneda extranjera que se ventilan en el expediente, la defensora estableció una irónica comparación con la realeza europea para graficar lo desproporcionado que, a su criterio, resulta el pedido de la mediática.
"Son 30 mil dólares por las dos pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad", continuó de forma tajante.
En la continuidad de su descargo, la defensora de Icardi catalogó las pretensiones económicas de la exesposa del futbolista como un intento de "enriquecimiento ilícito", argumentando que las menores no tienen gastos que justifiquen semejante erogación mensual. "Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda", puntualizó de forma firme, antes de cuestionar con dureza los plazos otorgados por las autoridades judiciales en beneficio de la empresaria.
"Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares", analizó la abogada.
Para dar por concluida su participación en el ciclo virtual, Piro instó a la contraparte a presentar un desglose real de las expensas cotidianas y recordó que las obligaciones de manutención son compartidas por ambos progenitores. "Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes", cerró de forma categórica.
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