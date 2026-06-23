Lara Piro lanzó una polémica declaración sobre Wanda Nara tras la audiencia de urgencia con Icardi

"La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", sentenció Lara con severidad.

Para profundizar su indignación respecto a las cifras en moneda extranjera que se ventilan en el expediente, la defensora estableció una irónica comparación con la realeza europea para graficar lo desproporcionado que, a su criterio, resulta el pedido de la mediática.

lara mauro icardi

"Son 30 mil dólares por las dos pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad", continuó de forma tajante.

En la continuidad de su descargo, la defensora de Icardi catalogó las pretensiones económicas de la exesposa del futbolista como un intento de "enriquecimiento ilícito", argumentando que las menores no tienen gastos que justifiquen semejante erogación mensual. "Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda", puntualizó de forma firme, antes de cuestionar con dureza los plazos otorgados por las autoridades judiciales en beneficio de la empresaria.

"Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares", analizó la abogada.

Para dar por concluida su participación en el ciclo virtual, Piro instó a la contraparte a presentar un desglose real de las expensas cotidianas y recordó que las obligaciones de manutención son compartidas por ambos progenitores. "Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes", cerró de forma categórica.