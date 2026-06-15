Ya es costumbre: los hinchas japoneses limpiaron las tribunas tras su debut mundialista
Luego del empate frente a Países Bajos, los simpatizantes asiáticos repitieron una conducta que ya se convirtió en una marca registrada de su cultura deportiva.
El Mundial 2026 apenas comenzó, pero una de las imágenes más comentadas del torneo no tuvo relación con goles, atajadas ni jugadas espectaculares. Una vez más, los protagonistas fueron los hinchas de Japón, quienes volvieron a dar una lección de convivencia y respeto al encargarse de limpiar las tribunas después del encuentro que su selección disputó frente a Países Bajos.
El empate 2-2 disputado en el AT&T Stadium de Arlington dejó emociones hasta el último minuto dentro del campo de juego. Sin embargo, cuando la mayoría de los espectadores comenzaba a abandonar el estadio, decenas de simpatizantes japoneses permanecieron en sus lugares para realizar una tarea que para ellos parece tan importante como alentar durante los noventa minutos.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que los aficionados recogían residuos, envoltorios y objetos que habían quedado dispersos en las gradas. Con bolsas azules en sus manos, fueron recorriendo cada sector para dejarlo en condiciones similares a las que encontraron al ingresar al estadio.
La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó elogios de usuarios de distintas partes del mundo. Aunque para muchos espectadores resultó sorprendente, la realidad es que se trata de una costumbre profundamente arraigada entre los fanáticos japoneses, quienes vienen realizando acciones similares desde hace varios años en competencias internacionales.
Durante el Mundial de Qatar 2022 ya habían protagonizado imágenes prácticamente idénticas. En aquella ocasión, los simpatizantes asiáticos también limpiaron las tribunas después de cada encuentro de su selección, generando admiración por una conducta que trascendió el ámbito deportivo. Incluso los propios futbolistas japoneses suelen dejar impecables los vestuarios que utilizan y acostumbran a escribir mensajes de agradecimiento para el personal de los estadios.
El partido frente a Países Bajos ofreció además un atractivo espectáculo futbolístico. El conjunto europeo tomó ventaja gracias a un tanto de Virgil van Dijk, pero Japón reaccionó mediante Keito Nakamura. Más tarde, Crysencio Summerville volvió a adelantar a la selección neerlandesa, aunque Daichi Kamada apareció sobre el final para sellar el 2-2 definitivo y desatar el festejo de los aficionados asiáticos.
A pesar de la emoción por haber rescatado un empate valioso en el debut, los seguidores japoneses no modificaron sus hábitos. Terminada la celebración, dedicaron varios minutos a ordenar el sector que ocuparon durante el encuentro, reafirmando una conducta que ya se transformó en símbolo de su identidad cultural.
Ahora el conjunto nipón continuará su camino en el Grupo F con compromisos frente a Túnez y Suecia. Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, sus hinchas ya dejaron una de las postales más destacadas del campeonato. Una vez más, demostraron que el respeto por los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva pueden convertirse en una noticia tan relevante como cualquier resultado deportivo.
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