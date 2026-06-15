Ya es costumbre: los hinchas japoneses limpiaron las tribunas tras su debut mundialista

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó elogios de usuarios de distintas partes del mundo. Aunque para muchos espectadores resultó sorprendente, la realidad es que se trata de una costumbre profundamente arraigada entre los fanáticos japoneses, quienes vienen realizando acciones similares desde hace varios años en competencias internacionales.

Durante el Mundial de Qatar 2022 ya habían protagonizado imágenes prácticamente idénticas. En aquella ocasión, los simpatizantes asiáticos también limpiaron las tribunas después de cada encuentro de su selección, generando admiración por una conducta que trascendió el ámbito deportivo. Incluso los propios futbolistas japoneses suelen dejar impecables los vestuarios que utilizan y acostumbran a escribir mensajes de agradecimiento para el personal de los estadios.

japon limpia

El partido frente a Países Bajos ofreció además un atractivo espectáculo futbolístico. El conjunto europeo tomó ventaja gracias a un tanto de Virgil van Dijk, pero Japón reaccionó mediante Keito Nakamura. Más tarde, Crysencio Summerville volvió a adelantar a la selección neerlandesa, aunque Daichi Kamada apareció sobre el final para sellar el 2-2 definitivo y desatar el festejo de los aficionados asiáticos.

A pesar de la emoción por haber rescatado un empate valioso en el debut, los seguidores japoneses no modificaron sus hábitos. Terminada la celebración, dedicaron varios minutos a ordenar el sector que ocuparon durante el encuentro, reafirmando una conducta que ya se transformó en símbolo de su identidad cultural.

Ahora el conjunto nipón continuará su camino en el Grupo F con compromisos frente a Túnez y Suecia. Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, sus hinchas ya dejaron una de las postales más destacadas del campeonato. Una vez más, demostraron que el respeto por los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva pueden convertirse en una noticia tan relevante como cualquier resultado deportivo.