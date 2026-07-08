Zlatko Dalic dejó la Selección de Croacia: el Mundial 2026 ya provocó la salida de 13 entrenadores

Uno por uno, todos los entrenadores que se llevó el Mundial 2026

La salida del entrenador se suma a una tendencia habitual después de cada Copa del Mundo. El cierre de un ciclo mundialista suele convertirse en un momento de evaluación para las federaciones nacionales, que muchas veces optan por iniciar nuevos proyectos con la mira puesta en el siguiente proceso clasificatorio.

En esta oportunidad, el fenómeno volvió a repetirse con fuerza. Trece seleccionados ya confirmaron cambios en sus cuerpos técnicos, una cifra que refleja el impacto que tiene el torneo más importante del fútbol sobre las decisiones dirigenciales.