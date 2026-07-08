Zlatko Dalic dejó la Selección de Croacia: el Mundial 2026 ya provocó la salida de 13 entrenadores
El histórico ciclo del croata llegó a su fin después de nueve años al frente del seleccionado balcánico. Su renuncia se suma a una larga lista de DT's que abandonaron sus cargos.
El Mundial 2026 continúa dejando consecuencias que trascienden los resultados deportivos. A medida que las selecciones concluyen su participación en el torneo, varios entrenadores comenzaron a cerrar ciclos que marcaron una etapa importante en la historia de sus respectivos países. El caso más reciente es el de Zlatko Dalic, quien oficializó su salida de la Selección de Croacia luego de casi una década en el cargo.
La decisión convirtió al técnico croata en el decimotercer entrenador que deja su puesto una vez finalizada la participación de su seleccionado en esta Copa del Mundo. De esa manera, más de una cuarta parte de los equipos que disputaron el certamen iniciarán un nuevo proceso con vistas a las próximas competencias internacionales y al Mundial de 2030.
La salida de Dalic representa el cierre de uno de los ciclos más exitosos que haya tenido el fútbol croata. Desde su llegada al seleccionado nacional construyó un equipo competitivo que logró instalarse de manera constante entre las principales potencias del fútbol internacional, alcanzando resultados históricos para un país de reducida población. Aunque nunca consiguió levantar el trofeo más importante, su gestión quedó marcada por campañas memorables.
Bajo su conducción, el combinado balcánico alcanzó una final y una semifinal consecutivas en Copas del Mundo, consolidándose como uno de los seleccionados más respetados del panorama internacional. A lo largo de esos nueve años, logró construir una identidad futbolística reconocible y sostuvo la competitividad de un plantel que tuvo como principal referente a Luka Modric, acompañado por otras figuras de enorme trayectoria internacional como Ivan Perisic.
Precisamente, el Mundial 2026 también representó el cierre de una etapa para varios integrantes de aquella generación dorada. Tanto Modric como Perisic disputaron su última Copa del Mundo y dejaron atrás una carrera que quedará entre las más importantes en la historia del seleccionado balcánico. En ese contexto, Dalic entendió que era el momento adecuado para dar un paso al costado y permitir el inicio de una renovación profunda que buscará sostener el nivel competitivo alcanzado durante la última década.
Uno por uno, todos los entrenadores que se llevó el Mundial 2026
La salida del entrenador se suma a una tendencia habitual después de cada Copa del Mundo. El cierre de un ciclo mundialista suele convertirse en un momento de evaluación para las federaciones nacionales, que muchas veces optan por iniciar nuevos proyectos con la mira puesta en el siguiente proceso clasificatorio.
En esta oportunidad, el fenómeno volvió a repetirse con fuerza. Trece seleccionados ya confirmaron cambios en sus cuerpos técnicos, una cifra que refleja el impacto que tiene el torneo más importante del fútbol sobre las decisiones dirigenciales.
- Sabri Lamouchi – Túnez
- Herve Renard – Túnez
- Steve Clarke – Escocia
- Myung-Bo Hong – Corea del Sur
- Miroslav Koubek – Rep. Checa
- Ronald Koeman – Paises Bajos
- Marcelo Bielsa – Uruguay
- Sebastián Beccacece – Ecuador
- Carlos Queiroz – Ghana
- Roberto Martínez – Portugal
- Julian Nagelsmann – Alemania
- Javier Aguirre – México
- Slavko Dalic – Croacia
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