La imagen que no se vio del gol anulado a Croacia ante Portugal y que alimenta la polémica: ¿hay toque?

NO VALE EL GOL AGÓNICO DE CROACIA pic.twitter.com/s9ZasHk5NY — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

El conflicto escaló a niveles internacionales apenas minutos después del pitazo final, cuando comenzaron a viralizarse las repeticiones televisivas en las redes sociales.

La cámara que el VAR no vio

El ojo de la tormenta se desató cuando una de las tomas laterales de la propia transmisión oficial —que, insólitamente, no fue la utilizada por los jueces del VAR para tomar la determinación final— salió a la luz. En esa imagen en alta definición se puede apreciar que el supuesto toque de Matanovi nunca existió, o al menos resulta imposible de divisar visualmente, lo que contradice de manera directa la lectura de los sensores informáticos.

Las caras de desolación y las protestas furiosas de Luka Modric y todo el plantel croata reflejaron la indignación de una delegación que se despidió del Mundial sintiéndose profundamente perjudicada. Mientras Portugal festeja su pasaje a los octavos de final, el debate quedó instalado en el planeta fútbol: ¿La tecnología del chip es infalible o se cometió una injusticia histórica que dejó a Croacia fuera de la Copa del Mundo?