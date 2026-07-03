La tecnología fue decisiva: así funcionó el chip que dejó a Croacia sin el empate ante Portugal

"Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco'", sostuvieron. Esa información permitió comprender por qué el VAR contó con una evidencia que las imágenes convencionales no podían ofrecer, reforzando el objetivo de reducir al mínimo el margen de error en decisiones tan sensibles.

¿Adiós Cristiano Ronaldo? Croacia le gana a Portugal y la deja afuera del Mundial 2026

No es la primera vez que este tipo de tecnología tiene un papel determinante en un partido de Portugal. En el Mundial de Qatar 2022, el sensor instalado en la pelota Al Rihla fue clave para resolver otra acción que involucró a Cristiano Ronaldo. En aquella oportunidad, el delantero celebró un gol frente a Uruguay convencido de haber desviado un centro de Bruno Fernandes.

Sin embargo, los datos registrados por el balón demostraron que nunca llegó a tocarlo, por lo que la conquista fue adjudicada a su compañero. En esta edición del torneo, además del gol invalidado a Croacia, el VAR semiautomático también anuló otra conquista de Cristiano y un tanto de Petar Sui.

El sistema, que combina 16 cámaras especializadas y el seguimiento de 29 puntos corporales por jugador unas 50 veces por segundo, volvió a convertirse en un protagonista silencioso que influye directamente en el desarrollo de los partidos y en el destino de las selecciones.