Donald Trump se adjudica el triunfo en la guerra de Medio Oriente pese a que áun negocian con Irán en Pakistán
Pese a las negociaciones de paz con Irán, el presidente Donald Trump aseguró que EE.UU. ya ganó la guerra en Medio Oriente y desestimó el acuerdo.
Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúan desarrollándose en la ciudad de Islamabad, en Pakistán. Sin embargo, en medio de las tensiones diplomáticas para intentar frenar la destructiva guerra en Medio Oriente, Donald Trump emitió polémicas declaraciones adjudicándose un presunto triunfo bélico definitivo.
El sorprendente mensaje de Donald Trump
Fuentes de la Casa Blanca habían confirmado durante la madrugada que las rondas de diálogo "a tres bandas y en persona" se mantenían activas y vigentes. De hecho, la primera fase de este contacto diplomático cara a cara había arrojado contundentes señales de "optimismo" e incluso el intercambio de las primeras actas de acuerdo para lograr poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero.
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Se trata de un encuentro de carácter histórico, ya que participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, conformando el contacto de más alto nivel entre ambos países desde la feroz ruptura de relaciones en 1979 por la revolución islámica.
Pese a los esfuerzos de sus propios enviados, el mandatario le restó importancia al tratado. "Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", disparó sin filtros Donald Trump ante los periodistas acreditados antes de tomar su vuelo con destino a Florida, dejando en claro que no le importa si se llega a un acuerdo o no.
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