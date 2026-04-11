Donald Trump se adjudica el triunfo en la guerra de Medio Oriente pese a que áun negocian con Irán en Pakistán

Pese a los esfuerzos de sus propios enviados, el mandatario le restó importancia al tratado. "Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", disparó sin filtros Donald Trump ante los periodistas acreditados antes de tomar su vuelo con destino a Florida, dejando en claro que no le importa si se llega a un acuerdo o no.