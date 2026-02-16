Dónde comprar y cuánto cuesta la camiseta retro de Lionel Messi que usó Bad Bunny
Bad Bunny lució en River un diseño estilo fútbol americano con el 19 que usó Lionel Messi en el Mundial 20026. No se vende todavía en Argentina. Cómo comprarla.
El furor por la visita de Bad Bunny a la Argentina también dejó su huella en el mundo de la moda y la indumentaria deportiva. Durante su presentación en el estadio Monumental, el artista puertorriqueño sorprendió al público luciendo una exclusiva camiseta albiceleste en homenaje a Lionel Messi.
El "Conejo Malo" eligió esta prenda tan especial justamente para el momento de interpretar su éxito "Mónaco", canción cuya letra hace una referencia directa al capitán de la Selección Argentina.
El rediseño "oversize" y el número 19
La prenda que lució Benito es una creación exclusiva de su principal sponsor, ya que el cantante es una de las grandes figuras internacionales de Adidas e incluso cuenta con su propia línea de zapatillas dentro de la empresa alemana.
El modelo pertenece a la línea "Bringback Oversize" (también comercializada como Remixed), una colección que presenta rediseños con una fuerte impronta de "estilo fútbol americano" adaptada a las clásicas camisetas de la marca.
La particularidad del modelo que usó Bad Bunny, en la combinación de colores "Clear Blue / White / Black", es que lleva estampado el número 19 tanto en el frente como en la espalda. Este es un guiño nostálgico para los fanáticos del fútbol, ya que se trata del mismo dorsal que utilizó Lionel Messi durante el Mundial de Alemania 2006.
Cuánto cuesta en dólares y en pesos argentinos
Si bien el modelo resulta difícil de conseguir en el mercado argentino oficial, la camiseta "Bringback Remixed Argentina" se encuentra a la venta en distintas tiendas web de la región.
A continuación, el detalle de los precios oficiales en los países vecinos y su valor convertido aproximado (calculado a la cotización actual del dólar blue, en torno a los $1.440):
-
Ecuador: Es el país que la comercializa directamente en moneda estadounidense. El valor de lista es de US$ 254,90, lo que equivale a unos $367.000 pesos argentinos.
Perú: En este caso, la casaca tiene un precio de 699 Soles (S/). Esto representa al cambio unos US$ 208, que se traducen en aproximadamente $300.000 pesos argentinos.
Chile: En el país trasandino se vende a $129.990 pesos chilenos (con envío gratis). La conversión arroja el valor más económico de la región: US$ 150, es decir, unos $217.000 pesos argentinos.
