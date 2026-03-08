1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP desde los EAU en medio de las interrupciones aéreas

Informes de la industria indican que la demanda de aviación ejecutiva en los EAU ha aumentado drásticamente, ya que los viajeros buscan alternativas a los vuelos comerciales interrumpidos. Varios medios de aviación y medios internacionales reportaron un aumento significativo en los chárteres de jets privados y un alza pronunciada en los precios de los vuelos desde Dubái, reflejando la creciente demanda de opciones de viaje alternativas durante la crisis.

El programa de chárter de 1win continúa en curso, con aeronaves adicionales organizadas según las necesidades de viaje de los clientes.

Acerca de 1win

Fundada en 2016, 1win es una plataforma de criptomonedas en la industria global de los juegos. Operando en Asia, América Latina y África, 1win ofrece una amplia gama de servicios adaptados a las audiencias regionales. En 2024, 1win se asoció con el actor Johnny Sins como su embajador de marca. En 2025, la leyenda de las MMA Jon Jones se unió a 1win como embajador global. El luchador profesional estadounidense y artista marcial mixto, Gable Steveson, se incorporó al equipo de embajadores globales de 1win a principios de este año.