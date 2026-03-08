1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP desde los EAU en medio de las interrupciones aéreas
Ante la cancelación masiva de vuelos comerciales en los Emiratos Árabes Unidos, 1win organizó vuelos chárter exclusivos para sacar a sus usuarios del país.
A medida que continúan las interrupciones en la aviación de la región del Golfo tras los reportes de un ataque con dron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, la plataforma global de criptomonedas 1win ha organizado una operación de evacuación privada para sus clientes VIP que se encuentran actualmente en los Emiratos Árabes Unidos.
Habló el dueño de 1win
“Primero la seguridad”, comentó el propietario de 1win en X. “Cuando los aeropuertos en Dubái cerraron y muchos quedaron varados sin saber cómo salir, en menos de un día organizamos la evacuación de nuestros clientes VIP en jets privados, para que pudieran regresar a casa de manera segura sin esperar a que la situación se estabilizara. Estamos aquí para apoyarlos en cualquier situación”.
La aviación comercial en la región se ha visto gravemente afectada. La aerolínea Emirates suspendió temporalmente los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, instando a los pasajeros a no dirigirse al aeropuerto hasta que la situación de seguridad se estabilice. Varias rutas internacionales también han sido canceladas en las próximas semanas mientras las aerolíneas evalúan los riesgos operativos.
Para brindar mayor flexibilidad a los clientes VIP que no podían o no querían depender de vuelos comerciales afectados, 1win coordinó opciones de aviación privada con varios operadores de chárter internacionales. La iniciativa se centró en ofrecer salidas directas desde los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi hacia destinos en América Latina, Asia y la región de la CEI.
IMPORTANTE: El precio de la guerra: sube la nafta en Estados Unidos por su ataque a Irán
Informes de la industria indican que la demanda de aviación ejecutiva en los EAU ha aumentado drásticamente, ya que los viajeros buscan alternativas a los vuelos comerciales interrumpidos. Varios medios de aviación y medios internacionales reportaron un aumento significativo en los chárteres de jets privados y un alza pronunciada en los precios de los vuelos desde Dubái, reflejando la creciente demanda de opciones de viaje alternativas durante la crisis.
El programa de chárter de 1win continúa en curso, con aeronaves adicionales organizadas según las necesidades de viaje de los clientes.
Acerca de 1win
Fundada en 2016, 1win es una plataforma de criptomonedas en la industria global de los juegos. Operando en Asia, América Latina y África, 1win ofrece una amplia gama de servicios adaptados a las audiencias regionales. En 2024, 1win se asoció con el actor Johnny Sins como su embajador de marca. En 2025, la leyenda de las MMA Jon Jones se unió a 1win como embajador global. El luchador profesional estadounidense y artista marcial mixto, Gable Steveson, se incorporó al equipo de embajadores globales de 1win a principios de este año.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario