ANSES: los requisitos a cumplir para acceder al bono para estudiantes
ANSES explicó cómo se paga la ayuda escolar 2026 según cada caso, con detalles sobre requisitos, monto actualizado y la fecha clave para cobrarla.
Tal como informó ANSES, desde enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones registran un aumento del 2,47%, en línea con el IPC de noviembre de 2025. La Ayuda Escolar Anual de ANSES continúa vigente como un respaldo clave para afrontar los gastos del inicio del ciclo lectivo.
Se trata de una asignación de pago único que se deposita a través de bancos o correos a quienes cobran prestaciones por cargas de familia, dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), siempre que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados.
En 2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo y se acredita de manera automática para niños y adolescentes de entre 45 días y 18 años que asistan a los niveles jardín, preescolar, primario o secundario, con el certificado de alumno regular presentado antes del 31 de diciembre.
El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad, y también de la Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad. Plata que llega justo cuando arranca la cuenta regresiva para las clases.
Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual
Para acceder a la Ayuda Escolar Anual, ANSES fija requisitos vinculados a la edad y la escolaridad de los hijos. En el caso de chicos y adolescentes sin discapacidad, el beneficio se paga desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que asistan a instituciones incorporadas a la enseñanza oficial en los niveles inicial, primario o secundario.
En cuanto a hijos con discapacidad, no hay límite de edad. La prestación alcanza a quienes concurren a escuelas públicas o privadas, de educación especial, reciben apoyo de maestros particulares, asisten a talleres protegidos o de formación laboral, o realizan tratamientos de rehabilitación.
Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio presentar todos los años el certificado escolar mediante mi ANSES. El trámite debe completarse antes del 31 de diciembre y el formulario tiene que corresponder al ciclo lectivo vigente, sin errores ni tachaduras, con los datos claramente legibles.
Paso a paso para presentar el certificado escolar en ANSES:
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a Hijos y seleccionar Presentar un Certificado Escolar.
- Generar el formulario correspondiente a cada hijo y completar los datos.
- Imprimir el certificado y llevarlo a la escuela, al maestro particular o al centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.
- Verificar que esté marcado como Alumno Regular e Incorporado a la Enseñanza Oficial, cuando corresponda.
- Sacar una foto clara y nítida del certificado firmado.
- Volver a mi ANSES, ingresar nuevamente en Hijos y subir el archivo.
Por lo general, ANSES paga la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, al inicio de las clases. Si el certificado se presenta más tarde, el derecho no se pierde, pero el cobro se acredita una vez aprobado el trámite. Sin magia: trámite hecho, cobro en camino.
