ANSES: los requisitos a cumplir para acceder al bono para estudiantes

ayuda escolar

En cuanto a hijos con discapacidad, no hay límite de edad. La prestación alcanza a quienes concurren a escuelas públicas o privadas, de educación especial, reciben apoyo de maestros particulares, asisten a talleres protegidos o de formación laboral, o realizan tratamientos de rehabilitación.

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio presentar todos los años el certificado escolar mediante mi ANSES. El trámite debe completarse antes del 31 de diciembre y el formulario tiene que corresponder al ciclo lectivo vigente, sin errores ni tachaduras, con los datos claramente legibles.

Paso a paso para presentar el certificado escolar en ANSES:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Hijos y seleccionar Presentar un Certificado Escolar .

y seleccionar . Generar el formulario correspondiente a cada hijo y completar los datos.

Imprimir el certificado y llevarlo a la escuela, al maestro particular o al centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.

Verificar que esté marcado como Alumno Regular e Incorporado a la Enseñanza Oficial , cuando corresponda.

e , cuando corresponda. Sacar una foto clara y nítida del certificado firmado.

del certificado firmado. Volver a mi ANSES, ingresar nuevamente en Hijos y subir el archivo.

Por lo general, ANSES paga la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, al inicio de las clases. Si el certificado se presenta más tarde, el derecho no se pierde, pero el cobro se acredita una vez aprobado el trámite. Sin magia: trámite hecho, cobro en camino.