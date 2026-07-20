Caos en Aeroparque por demoras y vuelos cancelados en el inicio de las vacaciones de invierno
Cientos de pasajeros sufrieron reprogramaciones y cancelaciones, mientras crecían los reclamos por la falta de respuestas de una aerolínea que, según denunciaron los afectados, habría vendido más pasajes que la capacidad disponible.
El inicio de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero estuvo acompañado por una jornada de fuertes complicaciones para quienes tenían previsto viajar en avión. Desde las primeras horas del lunes, el Aeroparque Jorge Newbery registró demoras y cancelaciones que alteraron la planificación de cientos de pasajeros y generaron largas filas de reclamos en las instalaciones de la terminal aérea.
Uno de los casos que más repercusión generó fue el de una aerolínea de bajo costo, señalada por los propios viajeros por presuntas sobreventas de pasajes. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, cerca de un centenar de personas quedaron sin poder abordar sus vuelos y denunciaron que no recibieron información clara sobre los motivos de las reprogramaciones.
Hasta el momento, la empresa involucrada no difundió un comunicado oficial para explicar las causas de los inconvenientes ni confirmó si las cancelaciones estuvieron vinculadas a problemas operativos o a una eventual sobreventa de boletos. Esa ausencia de respuestas incrementó el malestar entre quienes aguardaban novedades en la terminal.
La bronca de los pasajeros afectados por las demoras y cancelaciones en Aeroparque
Entre los pasajeros afectados hubo personas que regresaban de sus vacaciones y otras que recién comenzaban el viaje. Uno de ellos, con destino a Córdoba, relató la complicada situación que atravesó luego de que su vuelo fuera suspendido. "Salíamos a las 6.10 y nos pasaron el vuelo para las 14 horas del día de mañana. Estábamos volviendo de las vacaciones y tenemos que trabajar mañana al mediodía. Llegábamos a Córdoba a las 9. No nos dieron explicaciones, somos muchos los que estamos demorados", expresó.
El pasajero también cuestionó la falta de asistencia brindada por la compañía aérea cuando comenzaron los reclamos colectivos. "Nadie dio la cara. Cuando nos juntamos varios a reclamar, no dieron más la cara y quedamos todos varados, básicamente", aseguró al describir el momento vivido junto a otros viajeros.
Las quejas se repitieron durante gran parte de la jornada. Otra pasajera manifestó su descontento por la ausencia de soluciones y remarcó que muchas familias quedaron atrapadas en el aeropuerto junto a niños pequeños. "Hay familias con niños, bebés. Desde la empresa no te dan ninguna solución. Nunca más", sostuvo.
Comenzaron las vacaciones de invierno en CABA y la provincia de Buenos Aires
Las demoras y cancelaciones coincidieron con uno de los días de mayor movimiento del calendario turístico. El comienzo del receso escolar suele provocar un fuerte incremento en la cantidad de pasajeros que utilizan tanto Aeroparque como el aeropuerto internacional de Ezeiza para trasladarse a distintos puntos del país y del exterior. En esta oportunidad, el impacto fue aún mayor porque el lunes marcó el inicio simultáneo de las vacaciones de invierno para millones de estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
En esos distritos, el descanso escolar se extenderá hasta el 31 de julio, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el 3 de agosto. Esa concentración de viajeros provocó un importante flujo de personas desde las primeras horas del día, escenario que terminó agravando los efectos de las reprogramaciones.
Mientras algunos pasajeros lograron ser reubicados en vuelos posteriores, otros permanecían esperando definiciones sobre su situación. En varios sectores del aeropuerto se observaron largas filas frente a los mostradores de atención, donde los usuarios intentaban obtener información sobre nuevos horarios de partida o posibles alternativas para completar sus viajes.
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