Caos en Aeroparque por demoras y vuelos cancelados en el inicio de las vacaciones de invierno

Las quejas se repitieron durante gran parte de la jornada. Otra pasajera manifestó su descontento por la ausencia de soluciones y remarcó que muchas familias quedaron atrapadas en el aeropuerto junto a niños pequeños. "Hay familias con niños, bebés. Desde la empresa no te dan ninguna solución. Nunca más", sostuvo.

Comenzaron las vacaciones de invierno en CABA y la provincia de Buenos Aires

Las demoras y cancelaciones coincidieron con uno de los días de mayor movimiento del calendario turístico. El comienzo del receso escolar suele provocar un fuerte incremento en la cantidad de pasajeros que utilizan tanto Aeroparque como el aeropuerto internacional de Ezeiza para trasladarse a distintos puntos del país y del exterior. En esta oportunidad, el impacto fue aún mayor porque el lunes marcó el inicio simultáneo de las vacaciones de invierno para millones de estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En esos distritos, el descanso escolar se extenderá hasta el 31 de julio, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el 3 de agosto. Esa concentración de viajeros provocó un importante flujo de personas desde las primeras horas del día, escenario que terminó agravando los efectos de las reprogramaciones.

Mientras algunos pasajeros lograron ser reubicados en vuelos posteriores, otros permanecían esperando definiciones sobre su situación. En varios sectores del aeropuerto se observaron largas filas frente a los mostradores de atención, donde los usuarios intentaban obtener información sobre nuevos horarios de partida o posibles alternativas para completar sus viajes.