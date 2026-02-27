Alerta ANSES: confirmaron el nuevo aumento para la AUH en marzo, fechas de cobro y la Ayuda Escolar de $85.000
El organismo previsional oficializó la suba por inflación que impactará en los haberes. Repasá el cronograma de pagos completo y los topes para acceder al bono.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Asignaciones familiares del SUAF
- Asignación por hijo (primer rango): $66.414.
- Asignación prenatal: $66.414.
- Asignación por hijo con discapacidad: $216.240.
- Asignación por nacimiento: $77.414.
- Asignación por adopción: $462.845.
- Asignación por matrimonio: $115.913.
- Asignación por cónyuge: $16.113.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados
- AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20).
- AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80).
- Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094.
La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.
Calendario de pagos de marzo 2026 para asignaciones
Las fechas de cobro están organizadas según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Los detalles de la Ayuda Escolar Anual de marzo
Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar. Para 2026 se establecieron los siguientes valores máximos:
-
Grupo familiar: $5.292.758 brutos
-
Ingreso individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si alguno de estos montos es superado, la Ayuda Escolar no se liquida. La verificación se hace a través del cruce automático de datos salariales.
Este requisito afecta principalmente a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cobran asignaciones familiares.
El pago corresponde por cada hijo que:
-
Tenga entre 45 días y 17 años inclusive.
Asista a un establecimiento educativo habilitado.
Si el menor cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, deja de corresponder el beneficio.
Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. La falta de este documento puede generar la suspensión de futuras acreditaciones.
El monto fijado es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
Ejemplos:
-
Dos hijos: $170.000
-
Tres hijos: $255.000
La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones.
