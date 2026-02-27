Alerta ANSES: confirmaron el nuevo aumento para la AUH en marzo, fechas de cobro y la Ayuda Escolar de $85.000

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Los detalles de la Ayuda Escolar Anual de marzo

Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar. Para 2026 se establecieron los siguientes valores máximos:

Grupo familiar: $5.292.758 brutos

Ingreso individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si alguno de estos montos es superado, la Ayuda Escolar no se liquida. La verificación se hace a través del cruce automático de datos salariales.

Este requisito afecta principalmente a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cobran asignaciones familiares.

El pago corresponde por cada hijo que:

Tenga entre 45 días y 17 años inclusive .

Asista a un establecimiento educativo habilitado.

Si el menor cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, deja de corresponder el beneficio.

Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. La falta de este documento puede generar la suspensión de futuras acreditaciones.

El monto fijado es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Ejemplos:

Dos hijos: $170.000

Tres hijos: $255.000

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones.