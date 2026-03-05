Alertas de los bancos por la crisis económica: morosidad récord en créditos y caída de rentabilidad

El análisis de los balances correspondientes al cuarto trimestre expone el escenario que debieron afrontar los bancos:

Primera entidad de capitales nacionales: Informó que su ratio de morosidad subió al 5%, frente al 3,9% del trimestre anterior. Esto aumentó sus previsiones netas por incobrabilidad a $106.600 millones y llevó a la firma a registrar un retorno sobre el patrimonio negativo del 7,7% en ese tramo del año.

Segunda entidad de capitales nacionales: Su balance también reflejó un deterioro en la calidad crediticia, con un ratio de cartera irregular que igualó el 5% de morosidad. Ante esto, el banco elevó su ratio de previsiones sobre préstamos al 5,6% y cerró el 2025 con un retorno sobre el patrimonio negativo del 4,6%.

El mayor grupo financiero privado del país: Registró un aumento en sus previsiones por riesgo de incobrabilidad, alcanzando un stock de $776.187 millones (una suba del 130% interanual). Pese a este contexto, logró una ganancia neta trimestral de $28.433 millones y su rentabilidad sobre el patrimonio cerró en 8,8%.