Alertas de los bancos por la crisis económica: morosidad récord en créditos y caída de rentabilidad
Por la crisis económica, los créditos terminan en una deuda sinfín. La falta de pago de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años.
Los balances de cierre de 2025 reflejaron problemas graves en el sector financiero argentino. Según un informe de Giuliana Iglesias para ámbito, las principales entidades bancarias privadas del país registraron una fuerte caída en su rentabilidad producto de la crisis económica.
Los resultados presentados por los cuatro bancos privados con mayor volumen de clientes dejaron en evidencia una misma tendencia: un fuerte aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto directo y negativo sobre la rentabilidad general del sector.
Las causas de la mora récord de las familias
El origen de este deterioro en la cartera crediticia está directamente vinculado al escenario macroeconómico. La combinación de factores que causó esta situación incluye tasas de interés reales muy elevadas durante gran parte del 2025, una caída de la actividad económica y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los hogares.
Todo esto redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó en diciembre. Los datos oficiales de la autoridad monetaria exponen la situación: el incumplimiento de las familias alcanzó el 9,3% a fines de 2025, el nivel más alto en 18 años. Esta morosidad récord fue impulsada por la falta de pago en tarjetas de crédito (9,3%), préstamos personales (12%) y créditos prendarios (5,8%).
Los números negativos por entidad
El análisis de los balances correspondientes al cuarto trimestre expone el escenario que debieron afrontar los bancos:
Primera entidad de capitales nacionales: Informó que su ratio de morosidad subió al 5%, frente al 3,9% del trimestre anterior. Esto aumentó sus previsiones netas por incobrabilidad a $106.600 millones y llevó a la firma a registrar un retorno sobre el patrimonio negativo del 7,7% en ese tramo del año.
Segunda entidad de capitales nacionales: Su balance también reflejó un deterioro en la calidad crediticia, con un ratio de cartera irregular que igualó el 5% de morosidad. Ante esto, el banco elevó su ratio de previsiones sobre préstamos al 5,6% y cerró el 2025 con un retorno sobre el patrimonio negativo del 4,6%.
El mayor grupo financiero privado del país: Registró un aumento en sus previsiones por riesgo de incobrabilidad, alcanzando un stock de $776.187 millones (una suba del 130% interanual). Pese a este contexto, logró una ganancia neta trimestral de $28.433 millones y su rentabilidad sobre el patrimonio cerró en 8,8%.
Principal entidad de capitales extranjeros: Sus préstamos en mora subieron al 4,18%. Sin embargo, analistas del sector señalan que el número se ubicó por debajo de las proyecciones del mercado, lo que indica que el ciclo crediticio podría empezar a estabilizarse.
Pese a los resultados negativos del cuarto trimestre, desde el sector financiero proyectan un mejor escenario a futuro. Las entidades ya implementaron estrategias para mejorar la cobranza y reordenar sus carteras, y esperan que la estabilización de las tasas y la mejora de la economía permitan recuperar rentabilidad en los próximos meses.
