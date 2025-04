Almaceneros advirtieron por la caída de las ventas en Pascua: "No se movió nada"

“Hay un poco de miedo de la gente porque no sabe cómo sigue esto, si va a haber un cambio, si va a seguir así. No saben lo que va a pasar, como nos pasa a los comerciantes. Venimos de un país complicado de siempre, vamos a decir la verdad, y siempre la parte económica trae un poco de miedo. Eso frena a que haya un movimiento en el país”, expuso esta mañana en diálogo con Radio 10.

caida ventas pascua

Sin embargo, Candiota considera que dicha incertidumbre no es reciente y no tiene relación con la quinta del cepo al dólar: “La venta está caída hace rato".

“Hubo un plan macroeconómico muy bueno, se fueron dando los pasos para llegar a lo que llegó. Pero vendrá bárbaro si la microeconomía estaría funcionando también. En cuanto a ventas no pasó nada. Se hizo todo bien para que haya plata en el Banco Central y abrir el cepo, pero para la gente nada", sostuvo y enfatizó: "La gente no puede esperar más, no tiene más dinero. Los negocios no pueden esperar, los impuestos son muy grandes".

Por otro lado, Candiota remarcó que los almaceneros rechazaron los fuertes aumentos en las últimas listas de precios de empresas masivas. “Los porcentajes no tienen nada que ver con la inflación. Los aumentos no pararon nunca. Siempre estábamos hablando de 4%, 5%, lo que pasa es que ahora aparecieron listas de 12% y ahí dispusimos nosotros de no aceptar ninguna que no sea hasta lo que venía normalmente. Aparentemente, las empresas están dándose cuenta”, indicó el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires.