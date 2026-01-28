ANSES: cómo serán los aumentos de la Tarjeta Alimentar confirmados para febrero
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Aumenta la AUH de ANSES
El organismo publicará el cronograma de pagos de febrero en los próximos días, con montos que se acreditarán de forma automática según terminación de DNI. En el caso de la AUH, su vigencia continúa con el requisito de presentación de la Libreta.
Los montos de febrero son los siguientes:
- AUH: $129.082,71
- AUH por Discapacidad: $420.312,22
- Asignación Familiar por Hijo primer rango: $64.547,52
- Asignación por Embarazo: $121.818,42
Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
El refuerzo mencionado por ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH. Este beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
Los montos vigentes para febrero 2026 son:
-
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática, por lo que sus valores se mantienen sin cambios respecto a enero, a diferencia de la AUH.
