ANSES: de cuánto será el aumento para la AUH en abril 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: los montos de abril 2026

La Tarjeta Alimentar de ANSES continúa sin actualizaciones y mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024. Los montos son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. Esta situación genera una diferencia importante frente a la AUH, que sí se ajusta mensualmente en base a la inflación.

Al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, los ingresos totales dependen de la cantidad de hijos y otras variables, como la edad de los menores, la presentación de la Libreta AUH y el acceso a beneficios adicionales, lo que puede modificar el monto final que percibe cada familia.