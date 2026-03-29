ANSES: de cuánto será el aumento para la AUH en abril 2026
La ANSES confirmó un nuevo aumento y detalló los montos actualizados que cobrarán los beneficiarios en los próximos meses.
La ANSES aplicó un aumento del 2,9% en la AUH de abril, una suba que impacta de manera directa en millones de familias. Este ajuste sigue la fórmula de movilidad vigente y se basa en el IPC informado por el INDEC, en línea con el Decreto 274/2024.
Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización y mantiene los mismos valores desde mayo de 2024. Esto genera una diferencia en los ingresos reales, ya que la AUH sí se ajusta mensualmente por inflación mientras ese complemento permanece sin cambios.
Cuánto se cobra por AUH en abril de 2026
Con la actualización aplicada, la AUH de abril 2026 alcanzó un monto total de $136.666 por hijo. Como ocurre todos los meses, la ANSES retiene el 20% del beneficio hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el cobro se divide en un pago directo del 80% de $109.332,80 y un monto retenido de $27.333,20.
Este sistema busca garantizar el cumplimiento de controles de salud y educación, requisitos indispensables para acceder al total de la prestación. En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más elevados, con un total de $445.003 y un cobro inmediato de $356.002,40.
Además, al sumar el 80% de la AUH con otros beneficios, los ingresos familiares pueden incrementarse. Por ejemplo, con un hijo se alcanzan $161.582,80, mientras que con dos asciende a $300.601,60 y con tres a $436.060,40, sin contar el 20% retenido. También se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril fue de $51.547 para familias con hijos de hasta 3 años, elevando aún más el ingreso mensual.
Tarjeta Alimentar de ANSES: los montos de abril 2026
La Tarjeta Alimentar de ANSES continúa sin actualizaciones y mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024. Los montos son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. Esta situación genera una diferencia importante frente a la AUH, que sí se ajusta mensualmente en base a la inflación.
Al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, los ingresos totales dependen de la cantidad de hijos y otras variables, como la edad de los menores, la presentación de la Libreta AUH y el acceso a beneficios adicionales, lo que puede modificar el monto final que percibe cada familia.
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