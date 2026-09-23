SUAF de ANSES: el monto y aumento confirmado para el mes de octubre

Rango 1: $254.943

$254.943 Rango 2: $180.358

$180.358 Rango 3: $113.829

En este beneficio no se aplica el tope general de ingresos, aunque es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Además de la asignación por hijo, ANSES actualizará otras prestaciones familiares con el mismo incremento del 1,7%:

Nacimiento: $92.862

$92.862 Prenatal: $79.667

$79.667 Adopción: $555.181

$555.181 Matrimonio: $139.041

$139.041 Cónyuge: $19.333

$19.333 Ayuda Escolar Anual: $85.000

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF

Con la actualización de octubre, también aumentan los límites de ingresos que determinan quién puede acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Tope individual: $3.209.863

$3.209.863 Tope del grupo familiar: $6.419.726

Estos valores son los que ANSES utiliza para definir tanto el acceso al beneficio como el rango de ingresos que corresponde a cada familia.