ANSES: el aguinaldo de casi $500.000 que recibirá un grupo de beneficiarios en junio 2026
El organismo planea abonar este beneficio durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Mayo terminó, motivo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya enfoca sus cañones en junio, mes en el que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, destinado trabajadores y jubilados.
Este pago, que se otorga dos veces por año, representa un alivio económico para el bolsillo, motivo por el cual el organismo planea otorgarlo antes del sexto mes del año.
Cuánto cobrarán las pensiones en junio
La actualización de junio será del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación informada por el INDEC. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez recibirán un ingreso total de $493.483,89. Ese monto contempla el haber mensual actualizado, el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
En paralelo, quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán un total de $553.981,59 durante junio. La composición del ingreso incluye el haber actualizado, el refuerzo extraordinario y el aguinaldo.
El calendario ya tiene fechas definidas
Los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes y se realizarán según la terminación del DNI.
El cronograma confirmado establece que los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 8 de junio; los terminados en 2 y 3, el 9; los terminados en 4 y 5, el 10; los finalizados en 6 y 7, el 11; y los documentos terminados en 8 y 9 recibirán los fondos el 12 de junio.
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