ANSES: el aguinaldo de casi $500.000 que recibirá un grupo de beneficiarios en junio 2026

El calendario ya tiene fechas definidas

Los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes y se realizarán según la terminación del DNI.

El cronograma confirmado establece que los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 8 de junio; los terminados en 2 y 3, el 9; los terminados en 4 y 5, el 10; los finalizados en 6 y 7, el 11; y los documentos terminados en 8 y 9 recibirán los fondos el 12 de junio.