ANSES: el aumento confirmado para las AUH en abril 2026
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Monto total de la AUH en abril: cuánto se paga por hijo
El monto de la AUH para abril de 2026 asciende a $136.666 por cada hijo, tras el ajuste del 2,9% aplicado según la inflación de febrero. Sin embargo, el pago mensual directo es de $109.332,80, porque ANSES retiene el 20% ($27.333,20) hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $445.003, y el pago directo es de $356.002,40, tras la retención del 20%. La Asignación por Embarazo también se actualiza al mismo valor que la AUH, con un monto bruto de $136.666 y un pago directo de $109.332,80.
Quiénes cobran el 100% de la asignación sin presentar la Libreta AUH
A partir de abril de 2026, las familias con hijos de hasta 4 años inclusive recibirán el 100% del monto de la AUH, sin necesidad de presentar la Libreta. Este cambio se debe a un sistema de validación automática que cruza datos entre ANSES y el Ministerio de Salud.
Para el resto de los beneficiarios, el 20% retenido se libera una vez presentada la Libreta AUH al finalizar el año. Si no se presenta la libreta en tiempo y forma, ese porcentaje no se cobra. Es por eso que ANSES insiste en que las familias cumplan con este requisito, para no perder parte del ingreso anual.
Calendario de pagos ANSES
El calendario de pagos de la AUH para abril de 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las fechas confirmadas son las siguientes:
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Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.
Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
Martes 21 de abril: DNI terminados en 8.
Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 9.
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