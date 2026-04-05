ANSES: el aumento confirmado para las AUH en abril 2026

Para el resto de los beneficiarios, el 20% retenido se libera una vez presentada la Libreta AUH al finalizar el año. Si no se presenta la libreta en tiempo y forma, ese porcentaje no se cobra. Es por eso que ANSES insiste en que las familias cumplan con este requisito, para no perder parte del ingreso anual.

Calendario de pagos ANSES

El calendario de pagos de la AUH para abril de 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las fechas confirmadas son las siguientes: