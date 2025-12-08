ANSES: el aumento confirmado para las AUH y la Tarjeta Alimentar
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El aumento de la AUH en diciembre
A partir del aumento del 2,3%, las asignaciones familiares y universales tendrán los siguientes valores en diciembre:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Por el otro lado, para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad los montos son:
Hasta $891.041: $199.366,21
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79
También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.
Lo que cobrarán las SUAF en diciembre
Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también reciben el incremento que se determina por IPC. En diciembre, el tramo 1 -que corresponde a familias con ingresos más bajos dentro de la estructura del sistema- pasa a cobrar:
$61.252 por hijo.
Este valor será diferente para los tramos 2, 3 y 4, que cuentan con escalas variables según el ingreso familiar total (IGF), aunque esos montos siempre quedan por debajo del tramo inicial.
Para muchos trabajadores formales, el impacto del aumento se diluye en relación a la evolución de precios, pero igual representa un alivio especialmente en los meses de fin de año.
¿La Tarjeta Alimentar aumenta en diciembre?
Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:
Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.
Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.
Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:
AUH neta: $97.994
Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250
Complemento Leche: $46.198
Total estimado en diciembre: $196.000
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 hijos o más: $108.062
Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.
