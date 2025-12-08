ANSES: el aumento confirmado para las AUH y la Tarjeta Alimentar

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.

Lo que cobrarán las SUAF en diciembre

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también reciben el incremento que se determina por IPC. En diciembre, el tramo 1 -que corresponde a familias con ingresos más bajos dentro de la estructura del sistema- pasa a cobrar:

$61.252 por hijo.

Este valor será diferente para los tramos 2, 3 y 4, que cuentan con escalas variables según el ingreso familiar total (IGF), aunque esos montos siempre quedan por debajo del tramo inicial.

Para muchos trabajadores formales, el impacto del aumento se diluye en relación a la evolución de precios, pero igual representa un alivio especialmente en los meses de fin de año.

¿La Tarjeta Alimentar aumenta en diciembre?

Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:

Tarjeta Alimentar , cuyo monto varía según la cantidad de hijos.

Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.

Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:

AUH neta: $97.994

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche: $46.198

Total estimado en diciembre: $196.000

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.