El Gobierno admite que "mucha gente todavía no percibe los beneficios" del programa económico

Financiamiento y riesgo país

El funcionario también defendió el programa financiero presentado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Según explicó, el gobierno ya aseguró los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y gran parte de 2027 y, además, negocia una nueva operación de financiamiento por US$1.100 millones con apoyo de la CAF y otros organismos internacionales."Tenemos el año totalmente fondeado, vamos a tener excedente", sostuvo.

Y descartó, por ahora, que se emita deuda en los mercados internacionales. Explicó que la estrategia oficial es evitar convalidar tasas elevadas y esperar a que continúe bajando el riesgo país.

En esa línea, aseguró que el objetivo es que la Argentina recupere en los próximos años el grado de inversión, una calificación que permitiría reducir significativamente el costo del financiamiento y favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Por último, el viceministro descartó que el gobierno adopte medidas económicas expansivas con fines electorales: "Lo único que no vamos a hacer es política monetaria o fiscal populista en miras a una elección", afirmó.

Además, minimizó el impacto que podrían tener las elecciones presidenciales de 2027 sobre el programa económico y sostuvo que las crisis no son consecuencia de los procesos electorales, sino de los desequilibrios macroeconómicos.

"Una elección puede ser un gatillo, pero si no está la pólvora, no va a ir a ninguna parte", graficó. Según Daza, el oficialismo llegará a los próximos comicios con superávit fiscal y externo, reservas internacionales, un sistema financiero fortalecido y un régimen de tipo de cambio flotante.