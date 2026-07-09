El Gobierno admite que "mucha gente todavía no percibe los beneficios" del programa económico
José Luis Daza aseguró que la estabilización económica ya está en marcha, aunque reconoció que sus efectos aún no llegan plenamente a la población.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que los resultados del plan económico del gobierno nacional todavía no se reflejan plenamente en el bolsillo de los argentinos. Durante una entrevista con la TV Pública, el funcionario sostuvo: "Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa".
Según Daza, desde comienzos de este año "empiezan a cuajar todas las partes del programa" y la economía alcanzó "un equilibrio absolutamente robusto", una situación que definió como "pocas veces vista" en otros países.
Además, el número dos de Luis Caputo aseguró que el próximo desafío del gobierno será trasladar esa estabilidad macroeconómica al crédito y a la actividad económica. En ese sentido, reveló que el Ministerio de Economía trabaja en nuevas herramientas para ampliar el acceso al financiamiento tanto en pesos como en dólares.
"Estamos analizando una serie de canales para poder facilitar el otorgamiento y la obtención de préstamos en distintas vías. Esperamos poder avanzar en forma rápida", señaló.
Para Daza, la recuperación del crédito será determinante para reactivar sectores como la construcción, sin embargo, explicó que el principal obstáculo sigue siendo la escasez de ahorro interno, consecuencia de décadas de inflación e inestabilidad económica: "Si no hay ahorro, no hay crédito", resumió.
Financiamiento y riesgo país
El funcionario también defendió el programa financiero presentado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
Según explicó, el gobierno ya aseguró los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y gran parte de 2027 y, además, negocia una nueva operación de financiamiento por US$1.100 millones con apoyo de la CAF y otros organismos internacionales."Tenemos el año totalmente fondeado, vamos a tener excedente", sostuvo.
Y descartó, por ahora, que se emita deuda en los mercados internacionales. Explicó que la estrategia oficial es evitar convalidar tasas elevadas y esperar a que continúe bajando el riesgo país.
En esa línea, aseguró que el objetivo es que la Argentina recupere en los próximos años el grado de inversión, una calificación que permitiría reducir significativamente el costo del financiamiento y favorecer la llegada de nuevas inversiones.
Por último, el viceministro descartó que el gobierno adopte medidas económicas expansivas con fines electorales: "Lo único que no vamos a hacer es política monetaria o fiscal populista en miras a una elección", afirmó.
Además, minimizó el impacto que podrían tener las elecciones presidenciales de 2027 sobre el programa económico y sostuvo que las crisis no son consecuencia de los procesos electorales, sino de los desequilibrios macroeconómicos.
"Una elección puede ser un gatillo, pero si no está la pólvora, no va a ir a ninguna parte", graficó. Según Daza, el oficialismo llegará a los próximos comicios con superávit fiscal y externo, reservas internacionales, un sistema financiero fortalecido y un régimen de tipo de cambio flotante.
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