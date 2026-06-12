ANSES: el bono de hasta $450.000 que recibirá un grupo de beneficiarios
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Quiénes cobran casi $450.000 en junio
El monto corresponde a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo por discapacidad y, además, reciben la Tarjeta Alimentar.
En junio, los valores vigentes son los siguientes:
- AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06
- Tarjeta Alimentar: $72.250
De esta manera, el total que se acredita durante el mes alcanza los $449.780,06.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $112.936
- Familias con tres hijos o más: $149.062
La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.
Calendario de pagos de AUH en junio
Las fechas son:
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Con el aumento de junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a los $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes.
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