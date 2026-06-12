ANSES: el bono de hasta $450.000 que recibirá un grupo de beneficiarios

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06

Tarjeta Alimentar: $72.250

De esta manera, el total que se acredita durante el mes alcanza los $449.780,06.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $112.936

Familias con tres hijos o más: $149.062

La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.

Calendario de pagos de AUH en junio

Las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con el aumento de junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a los $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes.