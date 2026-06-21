ANSES: las dudas más frecuentes sobre el nuevo sistema de turnos
La medida ya se encuentra disponible para quienes soliciten una cita mediante los canales digitales oficiales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una actualización en su sistema de turnos presenciales con el objetivo de facilitar el acceso a sus oficinas y brindar más opciones a quienes necesitan realizar distintos trámites.
La modificación apunta a que los usuarios puedan organizar sus gestiones de una manera más cómoda, teniendo en cuenta sus horarios laborales, actividades diarias o la ubicación que les resulte más conveniente al momento de recibir atención.
Con este cambio, el organismo busca mejorar la experiencia de los beneficiarios y optimizar la distribución de personas en las distintas dependencias del país.
Respuestas a las dudas más comunes
Una de las principales consultas sobre el nuevo sistema de ANSES está relacionada con la elección de la oficina para realizar un trámite. A partir de esta actualización, los ciudadanos pueden sacar turno en cualquier sede del organismo del país, sin estar obligados a asistir únicamente a la delegación correspondiente al domicilio registrado.
Si bien la plataforma continúa sugiriendo una oficina cercana según los datos personales cargados, cada persona puede seleccionar otra dependencia disponible que se adapte mejor a sus necesidades. Esta alternativa resulta útil para quienes trabajan lejos de su casa, se encuentran temporalmente en otra ciudad o tienen mayor facilidad para acercarse a otra sucursal.
El trámite para pedir un turno continúa realizándose de manera online desde la página oficial del organismo. Para hacerlo hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web de ANSES.
- Entrar en la sección “Trámites y servicios”.
- Seleccionar la opción “Turnos”.
- Elegir “Solicitar un turno”.
- Indicar el trámite que se quiere realizar.
- Colocar el número de CUIL.
- Confirmar los datos personales y de contacto.
- Seleccionar la provincia y la oficina elegida.
- Finalizar la solicitud.
El cambio alcanza a las gestiones que requieren atención presencial con turno previo. No modifica los requisitos ni la documentación necesaria para cada trámite, sino únicamente la posibilidad de elegir dónde realizarlo.
Desde ANSES explicaron que esta medida también busca mejorar la organización dentro de las oficinas, ya que permitirá distribuir mejor la cantidad de personas entre las distintas sedes y evitar una mayor concentración en determinados puntos.
De esta manera, el nuevo sistema ofrece más flexibilidad para quienes necesitan resolver consultas, iniciar gestiones o completar trámites presenciales, adaptando la atención a las necesidades de cada beneficiario.
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