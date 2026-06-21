ANSES: las dudas más frecuentes sobre el nuevo sistema de turnos

El trámite para pedir un turno continúa realizándose de manera online desde la página oficial del organismo. Para hacerlo hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de ANSES .

. Entrar en la sección “Trámites y servicios” .

. Seleccionar la opción “Turnos” .

. Elegir “Solicitar un turno” .

. Indicar el trámite que se quiere realizar.

Colocar el número de CUIL .

. Confirmar los datos personales y de contacto.

Seleccionar la provincia y la oficina elegida.

Finalizar la solicitud.

El cambio alcanza a las gestiones que requieren atención presencial con turno previo. No modifica los requisitos ni la documentación necesaria para cada trámite, sino únicamente la posibilidad de elegir dónde realizarlo.

Desde ANSES explicaron que esta medida también busca mejorar la organización dentro de las oficinas, ya que permitirá distribuir mejor la cantidad de personas entre las distintas sedes y evitar una mayor concentración en determinados puntos.

De esta manera, el nuevo sistema ofrece más flexibilidad para quienes necesitan resolver consultas, iniciar gestiones o completar trámites presenciales, adaptando la atención a las necesidades de cada beneficiario.