ANSES extendió el plazo para acceder a un bono importante de la AUH

De qué se trata la Libreta AUH

Libreta AUH-anses.jpg La Libreta AUH se puede presentar hasta el 31 de marzo inclusive.

La entrega de la Libreta AUH es un requisito obligatorio que permite al Estado verificar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos periódicos, la aplicación completa de las vacunas según el calendario y la asistencia regular a la escuela. Si no se realiza este trámite, no se autoriza el desembolso del 20% retenido durante el año.