ANSES extendió el plazo para acceder a un bono importante de la AUH
El organismo amplió la fecha límite para presentar la Libreta AUH. Este trámite libera el 20% retenido durante el año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, no solo el ajuste en cada una de sus prestaciones producto de la inflación registrada en noviembre, sino que también extendió el plazo para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta correspondiente.
Gracias a esta extensión, quienes completen el trámite podrán recibir el 20% del monto que se retuvo durante el año. Además, el organismo confirmó el calendario de pagos para el primer mes del 2026 y dio detalles sobre el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar.
De qué se trata la Libreta AUH
La entrega de la Libreta AUH es un requisito obligatorio que permite al Estado verificar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos periódicos, la aplicación completa de las vacunas según el calendario y la asistencia regular a la escuela. Si no se realiza este trámite, no se autoriza el desembolso del 20% retenido durante el año.
Cómo presentar la Libreta AUH
ANSES informó que el formulario generado desde Mi Anses puede presentarse tanto en línea como de manera presencial. Estos son los pasos en caso de hacerlo a través de internet:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar la información de cada menor a cargo.
- Si falta completar algún dato, seleccionar Generar Libreta para descargarla o recibirla por mail.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda.
- Verificar que tenga firmas, sellos, letra clara y sin tachaduras.
- Sacar una foto del formulario completo, bien iluminada, donde se vean las cuatro esquinas negras. El formato debe ser JPG y su peso menor a 3 MB.
- Volver a Mi Anses > Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y completar la carga.
- El trámite se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.
La fecha límite para tramitar la Libreta AUH
En un principio, la fecha límite era el 31 de diciembre, pero ANSES decidió ampliar el plazo tres meses más. De esta manera, los titulares de la AUH podrán presentar la Libreta hasta el 31 de marzo, después de lo cual perderán el derecho a recibir el monto retenido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario