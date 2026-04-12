ANSES: la nueva fecha límite para inscribirse a las Becas Progresar
El organismo anunció una prórroga en la inscripción de esta ayuda destinada a jóvenes estudiantes. La gestión se realiza de forma online. Descubrí quienes pueden acceder en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo de inscripción para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026, un programa destinado a estudiantes universitarios. Esta ayuda, además, brinda un apoyo económico mensual cercano a los $81.685.
La nueva fecha límite para completar la inscripción se fijó para el 13 de abril, otorgando un margen adicional a quienes aún no habían finalizado el trámite. El proceso se realiza de manera online mediante la página oficial de ANSES, donde los estudiantes deben cargar sus datos, completar el formulario y presentar la documentación solicitada para acceder al beneficio durante el ciclo lectivo.
Quiénes pueden acceder según ANSES
Las becas están destinadas a jóvenes argentinos de entre 17 y 30 años que estudian en universidades públicas del país y que cumplen con determinados requisitos tanto académicos como económicos.
Para poder acceder, es necesario estar inscripto como alumno regular en una carrera habilitada y no superar un límite de ingresos familiares equivalente a seis salarios mínimos. También se exige no haber completado previamente una carrera universitaria.
En el caso de los estudiantes que ya avanzan en la carrera, se pide haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual durante el último ciclo lectivo.
A qué carreras alcanzan las becas
El programa busca impulsar la capacitación en áreas clave para el desarrollo del país, como:
- Energía e hidrocarburos
- Minería y geociencias
- Tecnología e informática
- Logística e infraestructura
- Agroindustria y biotecnología
- Ciencias exactas y naturales
Las Becas Manuel Belgrano se otorgan por un período de un año y pueden extenderse por otro ciclo, siempre que el estudiante mantenga las condiciones exigidas por el programa.
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