ANSES: la nueva fecha límite para inscribirse a las Becas Progresar

A qué carreras alcanzan las becas

El programa busca impulsar la capacitación en áreas clave para el desarrollo del país, como:

Energía e hidrocarburos

Minería y geociencias

Tecnología e informática

Logística e infraestructura

Agroindustria y biotecnología

Ciencias exactas y naturales

Las Becas Manuel Belgrano se otorgan por un período de un año y pueden extenderse por otro ciclo, siempre que el estudiante mantenga las condiciones exigidas por el programa.