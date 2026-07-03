ANSES: el nuevo procedimiento para realizar trámites presenciales

Paso a paso cómo seleccionar la oficina más cercana y modificar una fecha

La principal novedad es que ya no será obligatorio concurrir a la oficina sugerida por cercanía geográfica.

Al momento de solicitar un turno, los usuarios podrán visualizar distintas alternativas y seleccionar la delegación que les resulte más conveniente.

Desde ANSES señalaron que esta actualización permite adaptarse a múltiples situaciones personales, laborales y familiares, ofreciendo una atención más accesible y flexible.

Además, remarcaron que la medida contribuirá a mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país.

Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites.

Reducción de traslados innecesarios.

Disminución de barreras geográficas.

Mejor distribución de la demanda entre oficinas.

Optimización de los tiempos de atención.

Mayor accesibilidad para personas que se encuentran lejos de su domicilio habitual.

De acuerdo con ANSES, esta descentralización permitirá aprovechar mejor la capacidad operativa de las delegaciones y evitar la saturación de algunas oficinas.

Para solicitar un turno, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de ANSES.

Acceder a la sección "Trámites y Servicios".

Seleccionar la opción "Turnos".

Presionar "Solicitar un turno".

Elegir el trámite que desean realizar.

Ingresar el número de CUIL.

Verificar los datos de contacto registrados.

Seleccionar la provincia y la oficina donde desean ser atendidos.

Confirmar la reserva siguiendo las instrucciones del sistema.

Una vez finalizado el proceso, el ciudadano recibirá la confirmación correspondiente con la fecha, horario y lugar asignado para la atención.