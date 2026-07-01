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La alerta oficial de ANSES para evitar estafas y proteger tus datos personales

Economía

El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto.

La alerta oficial de ANSES para evitar estafas y proteger tus datos personales.

La alerta oficial de ANSES para evitar estafas y proteger tus datos personales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.

En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

Cómo operan las falsas llamadas y mensajes en nombre de ANSES

Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:

  • Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.
  • Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.
  • Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.

Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.

Las 5 reglas de oro de ANSES para evitar que te roben tus datos

ANSES difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la información personal de los usuarios y reducir el riesgo de estafas.

  • nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería

  • nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica

  • realizar todos los trámites por los canales oficiales, que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual

  • recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos, sin necesidad de gestores o intermediarios

  • no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES

Dónde y cómo denunciar una estafa en ANSES

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.

Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.

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