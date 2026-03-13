ANSES: quiénes cobran más de $745.000 en marzo de 2026 y cómo quedó la escala de AUH con Tarjeta Alimentar

1 hijo : $ 106.251,20 (AUH) + $ 52.250 (Tarjeta Alimentar) = $ 158.501,20 .

: $ 106.251,20 (AUH) + $ 52.250 (Tarjeta Alimentar) = . 2 hijos : $ 212.502,40 (AUH) + $ 81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40 .

: $ 212.502,40 (AUH) + $ 81.936 (Tarjeta Alimentar) = . 3 hijos : $ 318.753,60 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 426.815,60 .

: $ 318.753,60 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = . 4 hijos : $ 425.004,80 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 533.066,80 .

: $ 425.004,80 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = . 5 hijos : $ 531.256,00 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 639.318,00 .

: $ 531.256,00 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = . 6 hijos: $ 637.507,20 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 745.569,20.

Cuándo se cobra la AUH, SUAF y el resto de las prestaciones

La ANSES informó que las prestaciones sociales y asignaciones familiares se entregarán de la siguiente manera durante el mes de marzo.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad