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ANSES: quiénes cobran más de $745.000 en marzo de 2026 y cómo quedó la escala de AUH con Tarjeta Alimentar

Economía

El organismo aplica un aumento del 2,88% por movilidad. Conocé los montos finales para familias con hijos y el calendario completo de pagos por terminación de DNI.

El plus de hasta $700.000 que respaldará a un sector de beneficiarios.

El plus de hasta $700.000 que respaldará a un sector de beneficiarios.

La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.

El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.

ANSES le pagará $ 745.569 a estas personas

La ANSES aplicó un aumento del 2,88% lo que llevó el monto mínimo de la Asignación Universal por Hijo a $ 132.814, de los cuales ingresan directamente a las cuentas de los beneficiarios $ 106.251 por el 20% que retiene el organismo.

Las familias que tienen seis o más hijos recibirán $ 637.507 en marzo, lo que, sumado con la Tarjeta Alimentar, cuyo monto para esa cantidad de hijos es de $ 108.062, asciende a $ 745.529.

Por su parte, la escala para titulares de la AUH y la Tarjeta Alimentar quedó de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $ 106.251,20 (AUH) + $ 52.250 (Tarjeta Alimentar) = $ 158.501,20.
  • 2 hijos: $ 212.502,40 (AUH) + $ 81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40.
  • 3 hijos: $ 318.753,60 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 426.815,60.
  • 4 hijos: $ 425.004,80 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 533.066,80.
  • 5 hijos: $ 531.256,00 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 639.318,00.
  • 6 hijos: $ 637.507,20 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 745.569,20.

Cuándo se cobra la AUH, SUAF y el resto de las prestaciones

La ANSES informó que las prestaciones sociales y asignaciones familiares se entregarán de la siguiente manera durante el mes de marzo.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo
  • DNI terminados en 1: 11 de marzo
  • DNI terminados en 2: 12 de marzo
  • DNI terminados en 3: 13 de marzo
  • DNI terminados en 4: 16 de marzo
  • DNI terminados en 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6: 18 de marzo
  • DNI terminados en 7: 19 de marzo
  • DNI terminados en 8: 20 de marzo
  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

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