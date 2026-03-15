ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril de 2026 y cómo quedan las nuevas escalas jubilatorias

Quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES

En cambio, quedarán excluidos del refuerzo aquellos jubilados cuyos ingresos superen el tope fijado por el organismo. Entre ellos se encuentran:

Jubilados con haberes medios o altos.

Personas que cobran más de un beneficio previsional y superan el límite establecido.

Beneficiarios de regímenes especiales o pensiones de privilegio.

En estos casos, el ingreso mensual supera el monto máximo permitido para acceder al bono, por lo que solo percibirán su haber previsional sin el adicional.

En abril, las jubilaciones aumentarán un 2,9% luego de que se conociera el dato del IPC del mes de febrero.