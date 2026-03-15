ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril de 2026 y cómo quedan las nuevas escalas jubilatorias
El organismo confirmó que el refuerzo solo será para los haberes más bajos. Conocé los nuevos topes de ingresos y el aumento del 2,9% confirmado para el mes próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que a partir de abril de 2026 algunos jubilados y pensionados dejarán de percibir el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que se venía otorgando para acompañar los ingresos más bajos del sistema previsional.
Una vez más se confirma el bono para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Quiénes seguirán cobrando el bono de ANSES
El refuerzo completo continuará destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. Entre ellos se encuentran:
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Jubilados que cobran la jubilación mínima.
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En marzo de 2026, la jubilación mínima asciende aproximadamente a $369.600 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanza cerca de $439.600.
Quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES
En cambio, quedarán excluidos del refuerzo aquellos jubilados cuyos ingresos superen el tope fijado por el organismo. Entre ellos se encuentran:
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Jubilados con haberes medios o altos.
Personas que cobran más de un beneficio previsional y superan el límite establecido.
Beneficiarios de regímenes especiales o pensiones de privilegio.
En estos casos, el ingreso mensual supera el monto máximo permitido para acceder al bono, por lo que solo percibirán su haber previsional sin el adicional.
En abril, las jubilaciones aumentarán un 2,9% luego de que se conociera el dato del IPC del mes de febrero.
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